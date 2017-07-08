В «Орлёнке» раздали Хрустальных пингвинов

ВДЦ "Орлёнок", Краснодарский край, , 22:15 — REGNUM Сегодня, 8 июля 2017 года, во Всероссийском детском центре «Орлёнок» торжественной церемонией награждения призеров завершился XXI Всероссийский фестиваль визуальных искусств. Члены жюри определили лучшие картины по четырем категориям.

В номинации «Кинематограф» Гран-при получил фильм «Золотая рыбка». Художник по костюмам Светлана Шаламова удостоилась диплома за работу над этим фильмом, а Мария Биорк — за исполнение роли мамы Феди.

Картина «Время первых» получила дипломы за режиссерскую работу (Дмитрий Киселев), за лучший актерский дуэт (Евгений Миронов и Константин Хабенский), за лучший монтаж (Антон Анисимов, Алексей Кумакшин, Николай Булыгин, Андрей Шугаев), за лучшую звуковую дорожку (Сергей Курбатов и Сергей Карпенко).

Фильм «Частное пионерское-3» получил дипломы: за лучшую операторскую работу (Михаил Милашин), за лучшую мужскую роль (Семен Трескунов), за лучшую мужскую роль второго плана (Егор Клинаев) и «Приз зрительских симпатий».

Фильмы «Нити Шамбалы. Легенды Великого Алтая. Легенда о богатыре Сартакпае» и «Нити Шамбалы. Легенды Великого Алтая. Легенда о белом марале» тоже получили несколько дипломов: за лучшую женскую роль (Ольга Кабо), за сохранение культурных ценностей вручается и за лучшие визуальные эффекты.

«Спасти Пушкина» получил диплом за оригинальный сценарий (Елена Исаева) и диплом за лучшую детскую роль второго плана (Арсений Гусев).

«Второе детство» удостоилось двух дипломов: за лучшие каскадерские трюки и за лучшую комедийную роль (Никита Костров).

Диплом за лучший детский ансамбль был присужден создателям фильма «Байкальские каникулы 2.0».

Диплом за лучший детский дуэт достался Сергею Маркееву и Марьяне Смирновой, исполнителям ролей Павлика и Светы Карелиных в фильме «Ура! Каникулы!».

Диплом за лучший дебют достался Евдокии Колесниковой и Эриху Чупину за роли фильме «Опасные каникулы».

В номинации «Анимация» Гран-при было присуждено короткометражному анимационному фильму «Кнопка» (Максим Куликов).

Диплом за лучшую дебютную работу «Удачный старт» достался короткометражному анимационному фильму «Письма куклы» (Наталья Грофпель).

Диплом за профессиональную няшность присужден короткометражному анимационному фильму «Большой маленький кот» (Анастасия Булавкина).

Диплом за остроумное графическое решение — короткометражному анимационному фильму «Буль» (Полина и Елизавета Манохины).

Диплом за веселую познавательность — анимационному сериалу «Так не бывает» (Студия «Кристмас Филмз»).

Диплом за Великолепную реализацию метафоры — короткометражному анимационному фильму «Большой буууум» (Марат Нариманов).

Лауреатом III степени стала Елизавета Скворцова с короткометражным мультфильмом «Джони-Бони-Бо» .

с короткометражным мультфильмом . Лауреатом II степени — Светлана Андрианова в короткометражным анимационным фильмом «Два трамвая» .

в короткометражным анимационным фильмом . Лауреатом I степени — Игорь Писаренко с короткометражным мультфильмом «Жить!».

В категории «Режиссеры XXI века» Гран-при получила Анна Яновская за фильм «Двое вместе».

Диплом I степени достался фильму «Три товарища» ( Иван Снежкин ).

( ). Диплом II степени — «Когда я вырасту» ( Анастасия Голуб ).

( ). Диплом III степени — «Скрипка» (Юлия Чернова).

Жюри номинации «Телевидение» присудило Гран-при комедийной телепрограмме «Пародия на взрослые новости» (Первое городское школьное телевидение).

Диплом за «Самую воодушевляющую работу» получила телепрограмма «Прикоснуться к облакам» («Студия тележурналистики «Один дома»).

Диплом за самую оригинальную подачу военной темы — телепрограмма «Я спою тебе, родной» («Телекиностудия в Раменском"/студия «Киновзлёт», г. Раменское).

Диплом за самые удачные работы, представленные на фестивале, был присужден студии тележурналистики «Один дома».

Специальный приз жюри за самый захватывающий сюжет достался телепрограмме «Клад историй» (Центр развития детей «Планета талантов»).

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