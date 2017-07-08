Ярославцев пригласили встать в круг семьи и в кино

Ярославль, , 21:03 — REGNUM Сегодня, 8 июля 2017, в День любви, семьи и верности в Ярославле открылся XII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». На пресс-конференции, состоявшейся за несколько часов до открытия, были объявлены конкурсная кинопрограмма смотра и составы жюри: подробнее об этом читайте в нашем материале.

Торжественная церемония прошла в первом российском театре — Российском театре драмы имени Ф. Волкова. Погода не подвела: моросящий дождь прошел и установилась прекрасная солнечная погода, позволившая жителям города поприветствовать на красной дорожке гостей и участников фестиваля: Федора Добронравова, Станислава Любшина, Романа Мадянова, Владимира Вдовиченкова с Еленой Лядовой, Ирину Старшенбаум, Георгия Дронова, Владимира Стеклова, Агнию Дитковските, Ольгу Будину, Ольгу Кабо, Сергея Никоненко, Филиппа Рейнхардта и других звезд российского кино.

Организаторы смотра всегда стараются удивить публику на церемонии открытия: то проводят лазерное шоу, то балет на воде, то приглашают Дениса Мацуева, который дает незабываемый концерт. Жителям и гостям Ярославля обещали грандиозное 3D-шоу и путешествие по странам-участницам кинофестиваля. Эффект 3D была призвана произвести проекция на три экрана: основное полотно на сцене дополнялось вывешенными на ложах боковыми горизонтальными экранами. Начался вечер с динамичного ролика, показывающего современную жизнь Ярославля: живописную набережную, грандиозный шинный завод, школы и ВУЗы, библиотеки, спортивные площадки, памятники архитектуры, музеи и потрясающие церкви.

Вела вечер супружеская пара Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Актеры поблагодарили за предоставленную организаторами смотра возможность поработать вместе: они признались, что впервые ведут вдвоем церемонию и немного волнуются. Ведущие пригласили на сцену почетных гостей, которые обратились к публике с сердечными приветствиями.

Председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий поблагодарил известных актеров за приезд в город и поделился надеждой, что фестиваль «В кругу семьи» задержится в Ярославле:

«Фестиваль за время своего существования получил культурно и общественно политическое звучание. Уверен, что нынешний смотр станет ярчайшим событием в жизни ярославской области. Мы признательны за предоставленную возможность посмотреть фильмы всей семьей, чтобы укрепиться в истинных ценностях».

Мэр города Ярославля Владимир Слепцов разделил надежду Михаила Боровицкого и добавил:

«Для нас очень почетно, что фестиваль «В кругу семьи» проходит у нас, в Ярославле, это большой аванс. Сегодня и в ближайшие дни состоится много кинопремьер. Надеюсь, всем понравится кино, а фестиваль западет в душу».

Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви, Сопредседатель Попечительского Совета Общенациональной программы «В кругу семьи», Митрополит Калужский и Боровский Климент, порассуждал о святых, которые являются покровителями семьи:

«Житие Петра и Февронии повествует о межсословном браке между князем и крестьянкой. История этого брака обладала большой популярностью в народе. Летописи умалчивают о происхождении Февронии. Только народная память сохранила дивную историю любви между князем и простой девушкой. Житие благоверных — это гимн любви в сословном обществе, полном преград, которые преодолевает любовь во Христе».

Фестиваль проходит при постоянной поддержке Госкорпорации «Ростех», генеральный директор которой Сергей Чемезов поприветствовал публику с экрана в видеообращении:

«Надеюсь, фестиваль будет ярким событием как для всех участников, так и для жителей города Ярославля. Важно, что он проходит в дни, когда в нашей стране отмечается день памяти святых Петра и Февронии — символов семьи, любовь и верности. Все фильмы смотра фокусируют внимание зрителя на этих общечеловеческих ценностях».

Страны-участницы смотра были представлены национальными танцами, исполненными волонтерами фестиваля, и демонстрацией на боковых экранах фрагментов известных фильмов из Италии, Финляндии, Израиля, Германии, Чехии, Нидерландов, Литвы, Аргентины, Южной Кореи, Швеции, Турции, Румынии, Испании, России. Затем публике назвали членов жюри, которые приветствовали публику из зала, и показали кадры фильмов-участников.

Продюсер, актер, президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец объявил фестиваль открытым и поделился своими чувствами:

«Меня переполняют эмоции! Мы всей командой вкладываем очень много сил в фестиваль, чтобы в той области, где он пройдет, состоялся настоящий праздник, царила радость, а хорошая, теплая, уютная атмосфера надолго поселилась бы в городе».

Александр Ковтунец поблагодарил всех гостей, особенно актеров, которые не только приезжают на фестиваль, но и в рамках программы «В кругу семьи» посещают одиноких сирот и нуждающиеся в эмоциональной поддержке семьи.

Порадовало гостей и участников церемонии выступление Родиона Газманова, исполнившего песню о любви «Последняя поэма».

В завершении вечера состоялся закрытый предпремьерный показ фильма режиссера Эдуарда Парри «Жили-были» с Ириной Розановой, Федором Добронравовым, Романом Мадяновым в главных ролях.

Фестиваль «В кругу семьи» продлится в Ярославле и городах ярославской области до 14 июля. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Госкорпорации «Ростех», Правительства Ярославской области и Мэрии города Ярославля.

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