В Калужской области торжественно освятили памятник великому князю Ивану III

Калуга, , 18:12 — REGNUM Первый в России памятник великому князю Ивану III торжественно освятил сегодня, 8 июля, во Владимирском скиту Свято-Успенской Тихоновой пустыни митрополит Калужский и Боровский Климент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Церемония освящения памятника Ивану III состоялась в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи. И именно крепкая семья сыграла большую роль в победоносном правлении Иоанна, — сказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. — Жена великого князя — византийская наследница Софья Палеолог — настояла на отказе платить дань орде и поддержала решение оказать сопротивление хану Ахмату, который не смог перейти Угру и ушел ни с чем».

4,5-метровый бронзовый памятник великому русскому князю отлит скульпторами из Санкт-Петербурга во главе с Николаем Анциферовым. Фигура Ивана III выполнена в движении: великий князь благословляет народ и одновременно останавливает ордынское войско. Элементы одежды князя украшены декоративными росписями.

Монумент Ивану III изготовлен на деньги, собранные монастырем, и установлен в память о Великом стоянии на Угре, ставшем отправной точкой в зарождении российской государственности. Памятник является частью архитектурного комплекса «Музей-диорама Павла Рыженко «Великое стояние на реке Угре 1480 года».

Благодаря мудрой внешней и внутренней политике Ивана III было окончательно свергнуто ордынское иго, восстановлен национальный суверенитет Руси, прекратилась феодальная междоусобица, произошел значительный экономический рост в стране. В годы правления великого князя Ивана III были проведены важнейшие государственные реформы, введена символика Российской державы: герб, держава, скипетр, печать, принят единый Свод законов государства, установлены нормы судопроизводства, уголовного, гражданского права, системы землевладения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё один памятник Ивану III Калужская область должна получить в подарок от Российского военно-исторического общества (РВИО).

«Я надеюсь, памятник Ивану III скоро появится в Калуге. И станет не просто символом, но настоящим произведением искусства и достопримечательностью города. Нам нужен не просто абы какой памятник, а шедевр, достойный внимания ЮНЕСКО. Правление Ивана Великого — это объединение страны, это установление многосторонних союзных отношений с целым рядом государств, это появление титула «Государь всея Руси» и самого слова «Россия», — заявил губернатор Анатолий Артамонов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области установили первый в России памятник князю Ивану III