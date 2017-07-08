Сабантуй в Санкт-Петербурге — Фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 20:55 — REGNUM Сабантуй, главный национальный праздник для татарского и башкирского народов, отпраздновали сегодня, 8 июля, в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области. В регионе это событие отмечают уже в 105 раз.

По традиции гуляния проходят весь день, с утра и до вечера. Организаторы утверждают, что праздник посетили десятки тысяч человек.

Открылось мероприятие красочным костюмированным представлением.

В рамках мероприятия были организованы татарская и башкирская этнодеревни. Под открытым небом проходила выставка, посвященная традиционному быту народов, ремеслам и декоративно-прикладному творчеству.

Порадовали и поклонников национальной кухни: гостям фестиваля были предложены чак-чак, плов, бишбармак, шашлык и традиционные деликатесы.

Сразу три сцены были переданы в распоряжение профессиональных и самодеятельных коллективов Татарии, Башкирии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Большую аудиторию собрали выступавшие на фестивале канатоходцы.

Сабантуй не мыслим без народных игр и забав: бег в мешках, битье горшков с завязанными глазами, бой мешками на бревне. Но самым популярным на празднике оказалось соревнование по залезанию на гладкий столб.

Особое место на празднике было отведено соревнованиям по борьбе — национальному виу спорта «Куряш». Главным арбитром стал Шамиль Шарапов, судья Всероссийской категории. Участником мог стать любой мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, имеющий необходимую спортивную подготовку. Правила просты: каждый борец обхватывает своим кушаком противника за талию и старается его положить на лопатки. Победитель получил звание абсолютного батыра, денежный приз и барана.

Для маленьких посетителей организовали большую детскую программу с многочисленными конкурсами и играми, а также луна-парком.

Исторически праздник посвящен окончанию полевых работ и восходит корнями к эпохе Волжской Булгарии. Собравшиеся просили о благосклонности языческих духов плодородия. Но с течением времени обряд потерял свой изначальный смысл и превратился в веселые народные гуляния.

В наши дни Сабантуй отмечают во всех странах, где есть татарские и башкирские диаспоры. И вдали от исторической родины он несет дополнительный объединяющий народ смысл.

В Санкт-Петербурге Сабантуй впервые был проведен в 1913 году в Юсуповском саду. С 1956 года он проходит в районе деревни Энколово.

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