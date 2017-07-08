«Орлёнок» идет на посадку

ВДЦ "Орлёнок", Краснодарский край, , 21:14 — REGNUM Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» с 2 по 8 июля 2017 года проходил XXI Всероссийский фестиваль визуальных искусств, предложивший отдыхающим на берегу Черного моря детям насыщенную культурно-образовательную программу. Большой интерес у ребят вызвали мастер-классы актеров, режиссеров, продюсеров, мультипликаторов. Последние проводили увлекательные занятия в рамках специального проекта «Компмультпост».

Дети получили возможность применить свой опыт и новые знания на практике, поучаствовав в конкурсе «Фотокросс». Для этого нужно было собрать команду от трех человек и найти фотоаппарат или телефон с камерой. В день проведения фотокросса команды со всех лагерей собрались на мраморной лестнице, получили творческие задания и разбежались по территории лагеря в поисках необычных сюжетов. Фантазию ограничивали только условия заданий, контрольные пункты и сжатые сроки. Компетентное детское жюри оценило каждую фотографию и выбрало команду-победителя. Параллельно проводилось соревнования для взрослых: вожатых и гостей фестиваля.

Конкурсная программа Всероссийского фестиваля визуальных искусств состоит из четырех программ. Раздел «Кинематограф» был освещен на ИА REGNUM отдельно. В раздел «Анимационное кино» вошли четыре полнометражных и 44 короткометражных фильма, выполненных в разнообразных техниках. В оригинальной программе «Телевидение» представлены короткие игровые и документальные фильмы, передачи, сюжеты, созданные детьми и подростками — подопечными студий «Киновзлет», АУ «НТРК Чувашии», «Первый шаг», «Хабаровск», «Один дома», «Сказка за сказкой», «Лик», интернет-телеканала «Будильник», клуба юных журналистов «Пёстрая сорока», Первого городского школьного телевидения, Центра развития детей «Планета талантов» и др. В программе «Режиссеры XXI века» были показаны короткометражные картины начинающих режиссеров. Один из участников этой программы — режиссер и актриса Анна Яновская — поделились с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями:

«Я в «Орленке» уже не в первый раз, но в этом году участвую в фестивале как не просто гость, а конкурсант. Мой фильм «Двое вместе» представлен в очень приятной для меня номинации, которая ласкает слух — «Режиссёры XXI века». На смотр приехало много моих друзей из актёрского цеха, коллег… Нам есть что вспомнить, над чем посмеяться вместе, что обсудить: эти встречи всегда приятны и дают заряд для дальнейшей совместной работы… Я вообще люблю приезжать в «Орлёнок», люблю общаться с детьми — очень много доброй созидательной энергии в этом общении. Люди этого поколения, 12−16-летние, ровесники моего сына, такие самостоятельные, уже взрослые люди. Они задают умные вопросы, над которыми приходится задумываться».

Совсем скоро, на закрытии фестиваля, будет объявлены победители смотра, которые получат призы — Хрустальные пингвины. Сценарист и режиссер Татьяна Мирошник, возглавлявшая детское жюри игрового полнометражного кино в прошлом году, рассказала корреспонденту ИА REGNUM как происходило обсуждение фильмов и выявление лучших работ:

«Этот фестиваль уникален своей программой (состоящей не только из кинофильмов, но и созданных детьми телевизионных сюжетов) и особой судейской коллегией: во всех номинациях работает детское жюри под руководством взрослых. В нашей комиссии было двадцать подростков из разных городов. Они попали в жюри на конкурной основе. Восемьдесят процентов отдыхающих в «Орленке» детей — это победители различных конкурсов, так что это мотивированные и увлеченные дети, с ними очень интересно общаться. Наша работа строилась так: сначала мы вместе со всеми зрителями смотрели фильм в большом зале лагеря. Совместный просмотр — великая вещь. Мы сидели в первом ряду и спинным мозгом чувствовали, как дышит зал, как реагирует, где засыпает, а когда взрывается смехом и аплодисментами. По реакции зала мы могли определить лидеров и аутсайдеров.

После просмотра сразу обсуждали. Иногда перед показом выступал продюсер или режиссер. С одной стороны, это здорово, когда фильм представляет «живой создатель». С другой — эти мудрые люди иногда говорили лишнее. Например, один продюсер стал пересказывать сюжет, раскрывая интригу, другой сказал, что они «создали этот фильм, чтобы дети могли хорошо отдохнуть», теми самым дав установку смотреть картину исключительно с целью разлечься. А зря…

Во время обсуждения самой интересной темой была: «Что хотел сказать режиссер, какую мысль он хочет донести». Иногда этих мыслей оказывалась несколько: обсуждали каждую по отдельности. Потом переходили к главным героям и их поступкам, переживаниям и стремлениям. Говорили о том, что нравится смотреть подросткам. Оказалось, комедии и драмы со смыслом, головоломки и фэнтези. Выбрать лучший фильм было непросто…».

Помимо просмотра фильмов и участия в мастер-классах детям была представлена удивительная выставка. Второй год подряд Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького привозит в «Орленок» свои сокровища: в это раз ребята познакомились с уникальной коллекцией оригинальных костюмов и реквизита из известных киносказок. Экспозиция была приурочена к юбилею фильмов: 50-летию ленты «Огонь, вода и… медные трубы» Александра Роу, 30-летию сказки «Мио, мой Мио» — международного проекта Владимира Грамматикова, где одну из первых ролей исполнил известный голливудский актер, лауреат премии «Оскар» Кристиан Бейл.

Надо сказать, что и сам «Орленок» скоро отметит юбилей: 57 лет подряд дети со всей нашей страны приезжают на берег Черного моря, чтобы отдохнуть в одном из восьми базовых лагерей: «Звёздный», «Стремительный», «Штормовой», «Солнечный», «Комсомольский», «Олимпийский», «Дозорный», «Олимпийская деревня». В «Орленке» ежегодно проходит шестнадцать фестивалей международного, федерального и регионального уровней, и Всероссийский фестиваль визуальных искусств занимает среди них особое почетное место. В нынешнем 2017 году орлята получили долгожданный подарок от Президента России — современный амфитеатр на 1500 мест, в котором состоялось открытие смотра. Новая площадка произвела сильное позитивное впечатление на гостей. Анна Яновская отметила:

«В этом году особый фестиваль: открытие происходило в новом концертном зале. Это даже не зал, а целый крытый стадион с тремя огромными экранами для видеопроекции! Свет, выступления молодых артистов, яркие эмоции — всё это в сочетании с песнями Юлия Кима произвело грандиозный эффект!»

Татьяна Мирошник с ностальгией вспоминала прошлые годы:

«Фестиваль визуальных искусств в «Орленке» до этого года начинался на Звездной площади, на которой гости и участники фестиваля проходили через коридор детей и с каждым здоровались ладошками. Это дарило невероятное ощущение единства и дружбы. В этом году открытие было в новом зале, и все было так же грандиозно и чудесно, но жаль, мне ладошек не хватило…».

Продюсер Александр Герасимов — постоянный участник фестиваля в «Орленке», в 2015 году удостоенный приза этого смотра за полнометражный мультфильм «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» — в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высоко оценил значимость форума:

«Главное, что фестиваль продолжается, проходит стабильно год за годом. Я сам как директор Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале знаю, что непросто сохранить постоянство и стабильность. Пусть в этом году, может, программа чуть меньше и приглашенных гостей не так много, но сохранены все основные номинации, мастер-классы. Дети получают возможность увидеть самые лучшие отечественные фильмы, снятые специально для них. И это хорошие фильмы, настоящие произведения киноискусства, которые, скорее всего, они больше нигде и никогда не посмотрят. Прекрасно, что фильмы оценивает детское жюри: зачастую их мнение расходится с оценкой взрослых и профессионалов. Так что у этого жюри бывают очень интересные, но, безусловно, справедливые решения».

Гостями «Орленка» стали многие заметные кинематографисты: Александр Кузнецов, Вадим Жук, Марина Курчевская, Екатерина Уфимцева, Сергей Варновский, Дмитрий Шаракоис, Тимофей Трефилов, Надежда Майданская. Бессменным президентом смотра является заслуженный деятель искусств Борис Грачевский, а вице-президент юная актриса и певица Елизавета Арзамасова.

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