В доме Масона в Пскове могут создать «малый Эрмитаж»

Псков, , 21:58 — REGNUM Дом Масона в Пскове — усадебный дом Людвига Масона — может стать «малым Эрмитажем». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации Псковской области, об этом заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе встречи с представителями Псковского музея-заповедника.

По словам Турчака, договорённость о создании в Пскове в доме Масона малого Эрмитажа была достигнута им лично с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским ещё несколько лет назад, но до сих пор не выполнено главное условие для реализации проекта: музей не освободил помещение от «самоваров и женских шляпок» под экспозицию Эрмитажа.

«Всё давно придумано, надо пользоваться существующим опытом. Во всём мире музеи занимаются не только научной работой, но и зарабатывают деньги», — заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Напомним, усадебный дом Масона в Пскове появился в 1909—1910 годах, в Златоустовском переулке (ныне улица Комсомольская). Своё название он получил по фамилии своего хозяина появился дом Масона, который получил свое название по фамилии своего владельца Людвига Масона. В годы советской власти дом был коммунальной квартирой, в 1998 года жильцов из коммуналки расселили, а помещения приспособили под музейное хранилище. Впоследствии дом Масона был кардинально переделан под Музей книги, в затем в нём был открыт Геральдический зал.

Напомним также, что музей в Пскове открыт с 1876 года. В настоящее время он является объединением, состоящим из головного музея и пяти филиалов, расположенных в разных районах нашей области.