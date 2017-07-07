Медведев поручил Васильевой ускорить строительство двух школ в Удмуртии

Москва, , 20:13 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым. Стороны обсудили вопросы реализации программы строительства новых школ, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В частности, Бречалов рассказал, что Удмуртия подавала заявку на софинансирование строительства трех школ в республике — в Ижевске, Можге и селе Алнаши. Средства выделили только на школу в Можге, которая будет сдана в сентябре 2017 года, а в ноябре уже примет учащихся.

«Но по двум объектам — школа на 825 мест в Ижевске и на 500 мест в селе Алнаши — мы пока не смогли получить финансирование, хотя нас имеют в виду, у нас все документы есть. Мало того, мы уже начали финансировать строительство этих школ сами. Так, в Ижевске на 60% уже выполнена работа, в селе Алнаши на 40%. Эти объекты закрывают наши потребности планово на 2017 год», — отметил врио главы Удмуртии.

Медведев позвонил министру образования Ольге Васильевой. «Я прошу Вас взять под личный контроль вопрос о финансировании строительства еще двух школ, о которых говорит глава республики (Удмуртии — прим. ред.), потом доложите мне предложения, как это сделать в максимально короткие сроки», — распорядился премьер-министр. Он заверил, что вопрос софинансирования будет решен.

Кроме того, Бречалов отметил, что в ближайшие годы необходимо создание около 38 тыс. мест в школах как за счет строительства новых объектов, так и с учетом ремонта и реконтсрукции уже имеющихся. «Это много, наверное, под 40 школ где-то», — предположил Медведев. Однако руководитель республики отметил, что власти пытаются пойти путем разумной оптимизации. «У нас есть объекты, которые в силу объективных причин не заполнены полностью, поэтому мы пристраиваем блоки к существующим школам, особенно в селах. Соответственно, автобусами (это отдельная программа) подвозим детей. Населением эта программа нормально воспринимается. Люди понимают, что когда 10−12 учеников остается в сельской школе большой, то никаким бюджетом это потянуть нельзя», — пояснил Бречалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале стало известно, что в 2017 году Удмуртия получит 392,7 млн рублей из федерального бюджета на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы «Развитие образования на 2013−2020 гг.». По этой программе в Ижевске открылась школа в микрорайоне «Столичный» на 825 мест. Общий объем средств, направленных на строительство учебного заведения при поддержке федерального центра, составил 620 млн рублей.

Позднее и.о. министр образования и науки Удмуртии Андрей Шепталин говорил, что в 2018 году республика надеется получить средства поддержки из федерального бюджета на строительство еще пяти школ в регионе.