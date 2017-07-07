День семьи, любви и верности в Калуге: обереги, молебны и гуляния

Калуга, , 19:06 — REGNUM В День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, в Калужской области отметят чествованием семейных пар, проживших в браке долгие годы, открытием новых выставок, представлений для детей и взрослых, а также праздничными семейными гуляниями в городских парках, сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM.

Так, сегодня, в калужском сквере у храма Рождества Пресвятой Богородицы состоялся праздничный молебен святым Петру и Февронии Муромским. Богослужение возглавил епископ Тарусский Серафим. В числе почётных гостей праздника были семьи, отметившие в браке серебряные и золотые юбилеи. Им вручили памятные медали «За любовь и верность», учрежденные оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации.

7 июля в зале официальных приемов администрации области губернатор Анатолий Артамонов с супругой также встретились с 24 семейными парами региона, которые прожили в браке более четверть века. Гостям подарили изготовленные руками детей куклы «неразлучники». Это славянская куколка издавна считалась оберегом в семье.

«Еще недавно в нашей области было две тысячи многодетных семей, а сегодня их уже девять тысяч. Это говорит о том, что у молодежи появилась уверенность в завтрашнем дне, они не боятся за будущее детей, рассчитывают как на свои силы, так и на помощь государства. Ежегодно из бюджета области выделяется миллиард рублей на поддержку семей», — заявил Анатолий Артамонов.

Ранее, в рамках праздничных мероприятий, в калужском родильном доме открылась фотовыставка «Мой дом рождения». В экспозиции представлены любительские фотографиями детей, в разные годы родившихся в этом роддоме, в том числе семей, участвовавших в торжественной выписке из родильного дома, которая официально проводится с 2008 года. Самой «старой» фотографии более 50 лет.

Отметим, за 5 месяцев 2017 года в Калуге родилось 2300 детей — это на 6% больше чем за аналогичный период 2016 года.

Среди мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, 7 июля в Центральной детской библиотеке Обнинска открылась книжная панорама «Петр и Феврония. Любовь через века».

8 июля в Центральном парке культуре и отдыха Калуги пройдет большой городской праздник «День семьи, любви и верности». Гостей ждут концерт самодеятельных артистов, детская игровая программа, а также мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка народных промыслов, танцевальный вечер. Праздничные мероприятия также состоятся и в других городах и районах Калужской области.

Как ране сообщало ИА REGNUM , прихожане церкви Спасо-Преображенского женского Воротынского монастыря Калужской епархии Татьяна и Константин Орловы ко Дню семьи, любви и верности подарили обители уникальные солнечные часы, аналогов которых в России ещё не было.

Солнечные часы, которые показывают время с точностью до 150 секунд, специально для монастыря изготовил умелец из Подмосковья Александр Болдырев. Циферблат часов украшен хризмой — известной еще с четвертого века монограммой Иисуса Христа со словами апостола Павла: «Итак, доколе есть время, будем делать добро…».

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