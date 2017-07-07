Москва готовится отметить День семьи, любви и верности

Москва, , 18:41 — REGNUM 8 июля в Москве пройдут масштабные празднования Дня семьи, любви и верности, также известного как День Петра и Февронии. В столице по этому случаю пройдут бесплатные кинопоказы и мастер-классы, экскурсии в музеях, а завершит культурную программу торжественный фейерверк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одним из главных праздничных площадок станет музей-заповедник «Царицыно». В парке пройдет культурно-музыкальная программа, темой которого станет «Новая классика». Концерт начнется в 13:30, на сцене выступит Дмитрий Маликов с программой «Pianomania», сыграет классический струнный квартер Universal Music Band, оркестр симфонической музыки Mooncake и другие группы.

Под звуки музыки можно будет посмотреть праздничный салют — первые его залпы москвичи увидят в 22:00.

Парк искусств «Музеон» также присоединится к празднованию. 8 и 9 июля там пройдет мероприятие под названием «Папа-фест». Дети и их отцы примут участие в соревнованиях, увидят театральные постановки, смогут собрать робота и побывать в виртуальной реальности с помощью 3-D очков и специального шлема.

Побороться за звание самого талантливого ребёнка желающие смогут в парке «Северное Тушино», где 8 июля пройдет конкурс детских талантов. Также для всех посетителей будут доступны мастер-классы по художественной лепке, изготовлению подарочных изделий и многое другое. Детей приятно порадуют бесплатные экскурсии в Московском зоопарке.

В Музее Москвы жителей и гостей столицы познакомят с традициями жизни москвичей в XVI—XVII вв. Посетителям расскажут о технологиях строительства жилых домов в средневековье, покажут семейные ритуалы и объяснят правила поведения в семье и обществе.

Любителям музыки также рекомендуется посетить Дом-музей Марины Цветаевой, где состоится концерт камерной музыки для скрипки и фортепиано «Мелодии любви». В концерте прозвучат мелодии российских и зарубежных композиторов: Моцарта, Бетховена, Чайковского, Прокофьева. Вход на концерт платный, билеты можно приобрести в кассе музея.

В музей-квартире А.С. Пушкина на Арбате в 15:00 пройдет экскурсия, посвященная истории любви поэта и Натальи Гончаровой.

8 июля в саду «Эрмитаж» состоится праздничный концерт «Сердца любовью зажгите!», в котором примут участие лауреаты отечественных и международных конкурсов, хоровые ансамбли, танцевальные коллективы и солисты Большого театра.

Также в 10 кинотеатрах столичной сети «Москино» бесплатно покажут советские киноленты. Зрители увидят 14 картин, снятых в 1950—1970-х годах. Среди участников: кинотеатр «Березка» (район Новогиреево, ВАО), «Полет» (район Южное Тушино, СЗАО), «Сатурн» (район Свиблово, СВАО), «Салют» (район Академический, ЮЗАО) и некоторые другие.

Добавим, что 8 июля в столице также отметят День Московского транспорта. Тематические экскурсии пройдут в метрополитене и других городских транспортных предприятиях. На Фрунзенской набережной можно будет увидеть ретрообразцы наземного транспорта. Ночью в Москве начнется велопарад и велоквест.

Напомним, в России День Петра и Февронии отмечается с 2008 года. В православной традиции эти святые считаются покровителями семьи и брака.