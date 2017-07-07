В крымской Феодосии может появиться памятник Мандельштаму

Феодосия, Крым, , 17:19 — REGNUM Памятник поэту Осипу Мандельштаму может появиться в крымском городе Феодосия. С инициативой установки монумента в память о поэте выступил ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов. Соответствующий запрос в адрес главы Крыма Сергея Аксёнова направил депутат Госдумы писатель Сергей Шаргунов.

«Уважаемый Сергей Валерьевич! Ко мне обратился ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Николаевич Варламов с инициативой установки памятника поэту Осипу Эмильевичу Мандельштаму в городе Феодосия. Считаю, что установка памятника Осипу Мандельштаму важна для сохранения культурной и исторической памяти. Прошу правительство Республики Крым рассмотреть возможность установки памятника Осипу Мандельштаму в городе Феодосия», — говорится в депутатском запросе, копию которого Шаргунов разместил на своей странице в Facebook.

«По-моему, поставить памятник именно в Феодосии было бы очень правильно — этому городу посвящена глава книги мемуаров Мандельштама «Шум времени», которая так и называется «Феодосия»; в этом городе он был арестован в гражданскую, там в его спасении участвовал Максимилиан Волошин. Прозе «Феодосия» посвящен и ответный очерк Марины Цветаевой», — написал Шаргунов, комментируя запрос.

«В городе находится музей Грина, которого, как и его вдову, знал Мандельштам. Небесспорный, но живой, необычный, даже жизнелюбивый памятник. Впрочем, вспоминается и Диоген, днем с огнем искавший человека. Вспоминается и то, как огорчительно мало памятников и топонимики связано с писателями ХХ века», — отметил депутат.

Реакция Сергея Аксёнова на запрос Шаргунова пока неизвестна.

Отметим, что в последнее время на территории Крыма и Севастополя обсуждается установка сразу нескольких памятников. Так, в Севастополе на днях утвердили место установки памятника Григорию Потемкину. Кроме того, активно обсуждается и установка монумента, который официально назван памятником Примирения и должен быть посвящен событиям Гражданской войны. По вопросу установки последнего принято решение провести общественные слушания — уж слишком много споров вызвала эта инициатива.

Читайте об этом: Архитекторы о Памятнике примирения в Севастополе: Это «навязанное насилие»

Читайте ранее в этом сюжете: Севастопольцы добились общественных слушаний по памятнику Примирения