Облсуд отказал трем федеральным ведомствам в иске к калининградским властям

Калининград, , 16:40 — REGNUM В Калининграде трем федеральным структурам не удалось исключить историческое здание из перечня объектов культурного наследия. Речь идёт о т.н. «Парк-Отеле», построенном в конце 20-х годов в Кёнигсберге немецким архитектором Хансом Хоппом.

С иском в облсуд обратились региональные управления Минюста, Федеральной службы судебных приставов и Государственной фельдъегерской службы, которые размещаются в этом здании. Мотивы инициативы федеральных органов снять охранный статус с 5-этажного здания, построенного в функционалистском стиле «баухаус», официально не называются.

Однако в период судебных слушаний в местной прессе не раз предполагалось, что нахождение здания в списке объектов регионального культурного наследия мешает дальнейшей застройке территории. В настоящее время часть территории, прилегающей к «Парк-Отелю», уже застроено современным административным зданием.

В итоге, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградском областном суде, суд отказал истцам на основании документов об исторической ценности здания, предоставленных научно-производственным центром по охране памятников. Ответчиком по данному иску выступало правительство Калининградской области.

«Парк-Отель» был поставлен на госучет как выявленный памятник истории и культуры в 1992 году.