Липецких и воронежских абитуриентов лишили двух вузов

Воронеж, , 15:00 — REGNUM Выбор для воронежских и липецких абитуриентов в этом году несколько сузился — 7 июля стало известно, что Рособрнадзор запретил прием в Воронежский филиал Московского гуманитарно-экономического университета, а у Липецкого института управления отозвал лицензию. Об этом сегодня, 7 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении Рособрнадзора, решение о запрете приема обучающихся в Воронежский институт (филиал) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет» принято по результатам проведенных проверок. Кроме воронежского вуза, прием абитуриентов запретили и филиалу ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Набережных Челнах.

Липецкий институт управления лишен лицензии на основании решения Арбитражного суда, добавили в Рособрнадзоре.

В ведомстве напомнили, что «при приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения».

Отметим, что на сайте Воронежского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета висит сообщение о проведении приемной кампании 2017 года — 3 августа здесь обещают издать приказ о зачислении. В вузе, как сообщается на сайте, ведется обучение на двух факультетах по четырем направлениям подготовки.

А вот Липецкий институт управления сейчас, судя по всему, фактически не функционирует. Сайт вуза не работает, с 2015 года не обновлялась страничка в соцсети — она забита рекламой «помощи студентам». Ранее институт был лишен аккредитации, затем была приостановлена лицензия. Теперь, по решению суда, вуз, который в этом году отметил бы 10-летие с момента образования, окончательно лишен лицензии.