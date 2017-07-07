Райан Гослинг может сняться в новом фильме о Вилли Вонке

Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Канадский актер Райан Гослинг может исполнить роль героя сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», фильм собирается снимать кинокомпания Warner Bros., об этом 6 июля сообщил The Independent.

Недавно получив «Оскар» за «Ла-Ла Ленд» Гослинг стал весьма популярным актером, поклонники с нетерпением ожидают выхода продолжения «Бегущий по лезвию 2», где он сыграет роль офицера LAPD Кея.

Ранее Гослинг уже показал, на что он способен, когда дело касается пения и танцев. Издание считает, что на бумаге он является идеальным выбором для исполнения роли Вилли Вонки.

Сказочный герой появлялся на большом экране дважды, второй раз это было в 2005 году. Фильм снимал Тим Бертон, главную роль исполнил Джонни Депп.

Новый фильм, основанный на романе Роальда Даля, будет рассказывать о ранних приключениях Вонке. Чарли Бакета, скорее всего, в картине не будет, но не исключено, что он появится в следующих фильмах.

Первый фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» является классикой кинематографа, он был выпущен в 1971 году. Роль Вилли Вонки в нем блестяще исполнил Джин Уайлдер, за что был номинирован на «Оскар». Актер ушел из жизни 29 августа 2016 года.