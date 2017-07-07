Рособрнадзор лишил лицензии два вуза

Москва, , 14:07 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием студентов в два вуза, лишен государственной аккредитации один вуз, прекращено действие лицензии в двух вузах.

Так, не разрешено принимать абитуриентов в Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и Воронежский институт (филиал) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет».

Лишен государственной аккредитации ЧОУ ВО «Институт дружбы народов Кавказа».

Прекращено действие лицензии в Липецком институте управления и в Московский банковский институт.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Рособрнадзор запретил прием в два вуза и лишил аккредитации Московскую академию экономики и права.

Напомним, с начала 2017 года Рособрнадзор запретил десяти российским вузам принимать студентов. Лишены аккредитации 17 российских вузов.

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