В испанской гонке с быками в Памплоне пострадали 4 человека

Памплона, Испания, , 14:09 — REGNUM До четырех выросло количество пострадавших в забеге с быками после открытия традиционного испанского регионального праздника Сан-Фермин 2017 в Памплоне, сообщает El Confidencial.

По данным провинциального правительства, среди раненых оказался 39-летний ирландец, который получил удар от быка на городской площади. Он был доставлен в больницу, и его состояние оценивается как тяжелое.

В больнице также оказались еще три участника гонки от 12 разъяренных быков, из них двое американцев, чьи ранения менее серьезны, также сообщается, что один житель Наварры получил ранения средней тяжести.

Фестиваль Сан-Фермин, празднуемый уже более восьми столетий, традиционно открылся в Памплоне 6 июля и будет проходить по 14 июля.

Напомним, фиеста начинается в канун дня святого Фермина 6 июля в полдень с запуска ракеты с балкона здания муниципалитета постройки XVI века.

Огромную известность праздник получил благодаря традиционному утреннему забегу «энсьерро», когда 12 быков выпускают из загона, и они несутся по улицам Памплоны, и от них убегают участники гонки. Подобные забеги от быков до сих пор являются традиционной забавой в сельской местности Испании.

Однако знаменитый утренний бег быков в Памплоне почти каждый год заканчивается тяжелыми ранениями и иногда гибелью людей.