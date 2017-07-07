Начались выборы президента «Нашествия-2017»

Тверь, , 13:45 — REGNUM В Тверской области открывается ежегодный рок-фестиваль «Нашествие». Официальное открытие фестиваля состоится в пятницу, 7 июня, но уже с утра участники и гости мероприятия могут принять участие в выборах президента фестиваля.

«Только что открылись избирательные участки в центре поля «Нашествия». Очень красивый, большой шатер. Работают волонтеры — волонтеры-студенты, волонтеры Центризбиркома. Большой очереди пока нет, но народ подходит с самого утра, интересуется. Признаюсь: так как я открывал первый избирательный участок — воспользовался возможностью и проголосовал самым первым. Проголосовал за своего любимого музыканта, надеюсь он победит и станет президентом «Нашествия». Все идет очень хорошо. Ждем окончания голосования», — рассказал главный редактор информагентства НСН Сергей Горбачев.

Андрея Князева

Верки Сердючки

ллы Пугачевой

Юрия Лозы

Как ранее сообщало, выборы президента фестиваля проводятся в три этапа. Первый этап прошел с 21 по 25 июня. Каждый желающий мог выдвинуть кандидатуру любого музыканта на выборы президента «Нашествия», воспользовавшись специальной формой на сайте одной из музыкальных радиостанций. За время первого этапа поступило 750 заявок-выдвижений, помимо ожидаемых кандидатур Валерия Кипелова, Сергея Шнурова, Константина Кинчева и Юрия Шевчука,и Ильи Черта, выдвигались кандидатуры Владимира Лёвкина,и А

Второй этап — праймериз — прошел с 26 июня по 2 июля 2017 года в голосовании принял участие 51 кандидат. Каждый желающий мог проголосовать только один раз, за любую кандидатуру любого музыканта. По итогам предварительного голосования были отобраны 15 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов. Ими стали: Бобунец Сергей Станиславович, Бутусов Вячеслав Геннадьевич, Кинчев Константин Евгеньевич, Кипелов Валерий Александрович, Киркоров Филипп Бедросович, Кнабенгоф Илья (Чёрт) Леонович, Кулясов Константин Сергеевич, Левкин Владимир Александрович, О’Шей (Хелависа) Наталья Андреевна, Рамазанова Земфира Талгатовна, Самойлов Глеб Рудольфович, Сукачев Игорь (Гарик) Иванович, Шевчук Юрий Юлианович, Шклярский Эдмунд Мечиславович, Шнуров Сергей Владимирович.

Третий этап выборов пройдет с 7 июля по 9 июля 2017 года на избирательном участке в специальном шатре на поле фестивале в Большом Завидове.

В организации выборов президента устроителям фестиваля помогают представители Центральной избирательной комиссии. Председатель ЦИК Элла Памфилова также планирует посетить фестиваль «Нашествие».

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