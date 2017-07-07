Джон Карпентер и телеканал Syfy снимут сериал про Хэллоуин

Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Джон Карпентер и телевизионная сеть Syfy объединяться для того, чтобы снять сериал в жанре фильмов ужасов, об этом 7 июля сообщил портал Screenrant.

Карпентер не выпустил ни одного фильма после того, как в 2010 году на экраны вышла его лента «Палата». Если говорить о жанровых фильмах, то в своем направлении он практически не имеет равных себе.

Именно поэтому, если с его стороны происходят какие-то движения, любители жанра ужасов сразу это замечают. Еще в 2015 году появились сообщения — Карпентер и его жена — продюсер Санди Кинг работают над сценарием нового сериала.

С тех пор об этом ничего не было слышно и вот пришли новости о том, что дело сдвинулось с мертвой точки. Компания Carpenter и King Storm King Productions в настоящее время разрабатывают сериал в жанре ужасы для телеканала Syfy. Он будет носить название Tales for Halloween Night («Сказки для ночи Хэллоуина»).

Название взято из графических новелл Карпентера, в которых представлены различные истории ужасов как от уже известных писателе, так и от новых авторов.

Напомним, этот сериал не является единственным телевизионным проектом Карпентера, на раннем этапе своей карьеры он уже делал подобные работы.

В последнее время он снял две котороткометражные картины в рамках телесериала «Мастера ужаса», один из фильмов — «Сигаретный ожог» считается фанатами одной из его лучших картин.