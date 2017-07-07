Мэтт Ривз подумывает о съемках трилогии «Бэтмена»

Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Режиссер Мэтт Ривз, ранее согласившийся стать режиссером нового фильма о Бэтмене с Беном Аффлеком в главной роли, подумывает о том, чтобы снять трилогию, об этом 6 июля сообщил журнал Maxim.

Своими идеями режиссер поделился с журналистами во время одной из пресс-конференций, посвященных фильму «Планета обезьян». Один из репортеров спросил его, не видит ли он будущий фильм о Бэтмане как начало новой трилогии.

«У меня есть идеи по поводу того, чтобы снять арку, но на самом деле, важнее всего начать… Ты должен начать с одного», — сказал Ривз.

Режиссер сообщил, что он бы солгал, если бы сказал, что съемки продолжения «Планеты обезьян» уже запланированы, потому что это не соответствует действительности.

«Когда Марк (Марк Бомбек, сценарист — ИА REGNUM ) и я начали (снимать фильм «Планета обезьян: Революция» — ИА REGNUM ), мы знали, чего мы хотим, но не знали, как этого достичь. Я бы сказал, что это больше относится к тому, как я вижу историю Бэтмена. Это своего рода стремление к серии рассказов, но на самом деле главное — это рассказать жизненно важную первую историю», — пояснил режиссер.

Издание считает, что ответ Ривза можно рассматривать как подтверждение того, что будет снято несколько новых фильмов о Бэтмене.

Напомним, в феврале 2017 года стало известно, что студия Warner Bros. подтвердила назначение Мэтта Ривза на должность режиссера «Бэтмана». О том, что главную роль исполнит Бен Аффлек, стало известно в феврале 2017 года.