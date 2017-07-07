Аронова: «Невозможность ездить на Украину – для меня огромная трагедия»

Киев, , 12:15 — REGNUM Невозможность приехать на Украину — огромная трагедия для Марии Ароновой, которую 6 июля скандальный украинский сайт «Миротворец» внес в свой «черный список», сообщает RT.

По словам Ароновой, у нее «очень много друзей» на Украине, а городом, в котором актриса мечтала бы жить, является Киев. Внесение в «черный список» «Миротворца» стало для актрисы «огромной трагедией», ведь теперь она не сможет посещать Киев, Одессу, Харьков, Днепропетровск и другие города Украины.

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"Я очень скучаю по Киеву, безумно люблю Украину», — сказала Аронова.

Она отметила, что «ничего не понимает» в политике, однако очень любит украинский народ. Актриса добавила, что много работала в Киеве с украинским кинорежиссером Максимом Паперником и сожалеет, что больше не сможет посещать его могилу.

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Напомним, 6 июля сайт «Миротворец» добавил в базу данных трех российских артистов: шоумена, отца Ивана Урганта — Андрея Урганта, народную артистку России Марию Аронову и телеведущего Михаила Полицеймако.

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