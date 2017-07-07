Ургант, Аронова и Полицеймако оказались в черном списке «Миротворца»

Киев, , 11:33 — REGNUM Сразу три российских актера театра и кино попали 6 июля в черный список скандального украинского сайта «Миротворец».

Так, в базе данных сайта оказался телеведущий и шоумен, отец Ивана Урганта Андрей Ургант, народная артистка России Мария Аронова и актер, певец и член Российского еврейского конгресса Михаил Полицеймако.

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Администраторы сайта вменяют всем российским актерам «незаконную гастрольную деятельность» на территории российского Крыма и «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в базу данных «Миротворца» были добавлены 216 пассажиров российского круизного лайнера «Князь Владимир», который зашел в Крым. По данным сайта, все пассажиры были «работниками Росморпорта, членами их семей и прочими приближенными».

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Напомним, скандальный сайт «Миротворец» «прославился» тем, что добавляет в свой список всех подряд культурных и политических деятелей, якобы «нарушивших украинское законодательство». В основном, в черном списке находятся российские граждане.

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