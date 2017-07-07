Ушел из жизни советский и российский писатель Александр Рекемчук

Москва, , 10:22 — REGNUM На 90-м году жизни скончался советский и российский писатель, журналист и сценарист Александр Рекемчук, об этом 7 июля сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Один из знакомых известного прозаика сообщил журналистам, что тот уже давно страдал от болезни и в последние дни находился в реанимации, он скончался 6 июля 2017 года.

На данный момент нет какой-либо информации о том, где и во сколько будет происходить церемония прощания с Рекемчуком.

Писатель родился 25 декабря 1927 года в Одессе, кроме своих прозаических произведений он был автором сценария многих фильмов, знакомых советскому зрителю.

Среди этих картин: «Молодо-зелено» (1962), «Нежный возраст» (1983), «Они не пройдут» (1965), «Мальчики» (1971) и «Берега» (1973). Свои первые произведения в жанре поэзии Рекемчук написал еще будучи ребенком.

В 1988 году писатель получил звание профессора, он преподавал литературное искусство на кафедре Литературного института им. А. М. Горького.