Гранты Президента РФ в области культуры и искусства индексированы на 44%

Москва, , 21:30 — REGNUM Деятели культуры поддержали предложение Администрации Президента РФ и Общероссийского народного фронта индексировать президентские гранты в области культуры и искусства на 44% с июля 2017 года.

Поручение Владимира Путина проиндексировать гранты в области культуры и искусства, начиная с 2012 г., было дано правительству РФ по итогам Медиафорума ОНФ, который прошел в апреле этого года в Санкт-Петербурге.

В настоящее время в перечень получателей грантов президента РФ, утвержденный в конце 2015 г., входят 83 коллектива и образовательных организации. До этого некоторые из них были получателями грантов правительства РФ.

Выполняя поручение главы государства, Минфин в своих расчетах решил исходить из того, что на уровень инфляции за прошедшие пять лет должны быть проиндексированы только гранты для 45 творческих коллективов, которые получали гранты президента с 2012 г., в связи с чем выделил из бюджета на эти цели 1 млрд 614,5 млн руб.

При этом индексация грантов тем 38 учреждениям культуры и искусства, которые до 2015 г. получали аналогичные гранты по линии правительства РФ, требует дополнительно 747,2 млн руб.

Таким образом, по словам экспертов, учреждения культуры делятся на «первый и второй сорт».

Минфин «отлучил» от индексации такие учреждения, как Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Оркестр под управлением Юрия Башмета, Балет Эйфмана, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и другие.

«Избирательный подход Минфина искажает смысл поручения главы государства, Народный фронт будет настаивать на том, что индексация должна учитывать все 83 творческих коллектива», — сказала руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности», депутат Госдумы Любовь Духанина.

Санкт-Петербургский академический театр балета, по словам его руководителя Бориса Эйфмана, в 2009 г., выбирая между президентским грантом и грантом правительства, которое тогда возглавлял Путин, предпочел последний. И теперь остался без дополнительной финансовой поддержки.

«В результате в нынешней ситуации передо мной стоит вопрос не только финансовый, но и моральный: так какой, получается, свежести мое искусство? Я уверен, что мои мысли и чувства разделяют все мои коллеги, оказавшиеся в подобной ситуации», — сказал Борис Эйфман.