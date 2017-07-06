В Рязани ищут инвесторов для реставрации старинных усадеб

Рязань, , 17:44 — REGNUM Одним из элементов туристического потенциала Рязанской области врио главы региона Николай Любимов назвал старинные усадьбы. Между тем, как сообщает пресс-служба правительства области по итогам пресс-конференции, которая прошла 6 июля, в регионе сохраняются трудности при их реставрации.

Одной из усадеб, которые требуют реставрации, Николай Любимов назвал усадьбу фон Дервиза в Спасском районе. Усадьбы являются памятниками федерального значения, а следовательно, вкладывать деньги в их ремонт могут только федеральные власти. Чтобы ускорить процесс, региональные власти ищут инвесторов, которые готовы заняться реставрацией памятников.

«По федеральным памятникам, которые у нас расположены, мы работаем с Министерством культуры РФ, будем привлекать инвесторов для восстановления усадеб. Уверен, что эти объекты культуры будут реставрироваться», — цитирует пресс-служба главу региона.

Кроме того, Николай Любимов подчеркнул, что к развитию туристической сферы необходимо подходить системно, а значит, нужно уделять внимание развитию общепита, строительству гостиниц и дорог. Сейчас решается один из вопросов, связанных с недостатком гостиниц, — в сентябре должно начаться строительство гостиницы в селе Константиново.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Николай Любимов говорил о том, что Рязанская область может начать развивать медицинский туризм. По словам главы региона, медицинский туризм является для Рязанской области одним из перспективных направлений. На это влияет в том числе и географическое положение региона. Кроме того, он уже отмечал, что необходимо развивать туристическую инфраструктуру.

«Особую привлекательность для посещающих Рязанскую область имеют событийный, природный и детский туризм, а также ряд других, маршруты, связанные с именами Сергея Есенина и «белого генерала», национального героя Болгарии Михаила Скобелева», — считает Николай Любимов.

Между тем в мае стало известно, что объем внебюджетных инвестиций, вложенных в создание туристического кластера «Рязанский», достиг 2,6 млрд рублей. Региональные власти надеются, что до конца 2018 года эта цифра превысит 3 млрд рублей. В рамках проекта уже введены в эксплуатацию крупные гостиничные комплексы с возможностью организации семейного и активного отдыха, деловых мероприятий.