Туристов в Карелию зазывают органом

Петрозаводск, , 16:48 — REGNUM Пожалуй, самая важная новость, которую озвучил врио главы Карелии Артур Парфенчиков на вчерашней, 5 июня, встрече с жителями Кондопоги, о том, что республиканская и муниципальная власти готовы забрать в собственность социальные объекты градообразующего предприятия города бумажников — кондопожского ЦБК. Построенные ранее за счет сверхприбылей комбината Ледовый дворец, бассейн и Дворец искусств «сделали лицо» современной Кондопоги, превратили ее в один из самых современных городов Северо-Запада страны с населением около 40 тысяч человек. А установленный во Дворце искусств орган немецкой фирмы Beckerat из 4132 звучащих труб (64 регистра + Glockenpiel) позволил карельскому городу бумажников назваться уникальным и культурным. Прошло несколько лет, спрос на кондопожскую газетную бумагу в мире снизился, прибыли комбината упали. Социальные объекты, которыми по праву гордятся коллектив комбината, кондопожане и жители всей Карелии, превратились в непрофильные активы. Отопление, электричество, водоснабжение Дворца искусств, Ледового дворца, бассейна, школ и детсадов — все эти расходы нес ЦБК. Выходило около ста миллионов рублей в год — 10 процентов районного бюджета. Расходы для комбината настолько лишние, что руководители часть своих активов готовы были подарить, а не продать.

Проблему поднимали широко и часто, последний раз — при полпреде Николае Цуканове, который посетил Кондопогу в середине мая. Тогда и полномочный представитель президента и временно исполняющий обязанности губернатора пообещали искать варианты, а последний заявил, что социальные объекты власть сохранит в любом случае. И, похоже, что свое обещание Артур Парфенчиков сдержал. Накануне на встрече с жителями Кондопожского района врио главы республики заявил о том, что в течение двух месяцев социальные объекты ЦБК перейдут в республиканскую и муниципальную собственность."Я надеюсь, что их содержание не будет затратным для бюджета, так как у нас есть планы по их развитию, мы должны научиться в полной мере использовать эти объекты в интересах жителей всей республики», — цитирует Артура Парфенчикова пресс-служба правительства Карелии. Планы использовать эти активы в полной мере — мысль вполне своевременная, поскольку лучше, чтобы бассейн или Ледовый дворец зарабатывали на свое содержание сами, а не висели мертвым грузом на шее дефицитного регионального бюджета. По данным информагентства «Республика Карелия», у правительства есть конкретные предложения, как минимум, по Дворцу искусств. Местный орган должен привлекать туристов.

«У нас есть интересные планы по дальнейшему развитию Дворца, — сообщил врио главы. — Есть все основания, чтобы поднять его статус не только в масштабах республики, но и всего Северо-Запада. Это уникальный зал с органом, куда могут приезжать любители музыки не только из Карелии», — цитирует информагентство руководителя региона.

Артур Парфенчиков заметил, что с учетом общего тренда на развитие туризма в Карелии в Кондопоге стоит рассматривать ситуацию и с культурным туризмом, используя этот объект. Уже сейчас во Дворце искусств в среднем проходит по 12−15 профессиональных концертов в месяц. На сцене концертного зала Дворца, акустику которого многие называют уникальной, идут спектакли, балетные представления. Выступают симфонический оркестр карельской государственной филармонии с солистами большого театра Москвы, Мариинского театра Санкт-Петербурга, оркестр русских народных инструментов «Онего» с солистами из разных городов нашей страны. Задача увеличить и расширить «культурные показатели».