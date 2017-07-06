Памятник Потемкину в Севастополе установят на месте бывшей танцплощадки

Севастополь, , 14:51 — REGNUM Правительство Севастополя определило новое место установки памятника князю Григорию Потемкину-Таврическому — в Артиллерийской бухте. Ранее депутаты Госдумы заложили закладной камень памятника на Приморском бульваре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко сообщил, что архитектурный совет проголосовал за размещение памятника основателю Севастополя на месте танцлощадки советских времен «Ивушка» в Арбухте.

Ранее местом для установки многометрового монумента была определена смотровая площадка на Приморском бульваре. Инициатор создания памятника — лидер КПРФ Геннадий Зюганов в 2015 году заложил на этом месте закладной камень.

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Однако общественное движение жителей Севастополя высказалось против установки памятника на этом месте: громоздкая скульптура на высоком постаменте не вписывается в архитектурный ансамбль исторического бульвара. Тогда же общественники рекомендовали около 10 новых точек, в том числе, и площадь в Артбухте.

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