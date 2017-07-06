Названы богатейшие супергерои и суперзлодеи комиксов

Пекин, , 14:51 — REGNUM Супергерой по имени Чёрная Пантера, описанный в американских комиксах «Гражданская война», является самым состоятельным среди подобных персонажей. По оценкам, он владеет $500 млрд, сообщает South China Morning Post.

Заметно уступает чернокожему Т’Чалле принц Атлантиды Нэмору, чье состояние оценивается в $260 млрд. На третьем месте — суперзлодей Чёрный Гром ($250 млрд).

Далее идут Доктор Дум из рассказа «Фантастическая четвёрка» ($100 млрд), Железный человек ($80 млрд) и Кингпин из комиксов о Человеке-пауке ($40 млрд). Бэтмен сумел накопить от $7 до $11 млрд, а Белая Королева Эмма Фрост — $11 млрд.

На девятом месте — Зелёный гоблин, или Норман Озборн, владеющий $5−10 млрд. Главный герой фантастического сериала «Люди Икс» профессор Икс считается обладателем $3,5 млрд, а Питер Паркер, предстающий в обличье Человека-паука — $2 млрд.