Вышел трейлер фильма «Последний портрет» с Джеффри Рашем

Лондон, , 13:44 — REGNUM В сеть попал трейлер биографического фильма «Последний портрет», сюжет которого будет рассказывать о закате жизни скульптора, живописца и графика Альберто Джакометти, ролик был опубликован 5 июля на Youtube-канале FilmIsNow Movie Trailers.

В 1964 году в Париже пожилой и уставший от скучной жизни Джакометти знакомится с молодым критиком Джеймсом Лордом, который позирует ему для создания портрета.

Несмотря на то, что известный художник имеет всеобщее признание, любовницу и ревнивую жену, жизнь кажется ему достаточно пресной. Проходит две недели после знакомства Джакометти и Лорда, но портрет последнего так и не готов.

Оба становятся друг для друга интересными собеседниками, они много времени проводят вместе, говоря о жизни, искусстве и работе. Премьера фильма в России должна пройти 18 января 2018 года.

Режиссером картины выступил Стэнли Туччи, который также является актером, продюсером и сценаристом, последний из фильмов с его участием — это картина «Трансформеры: Последний рыцарь». Роль Джакометти сыграл Джеффри Раш, а роль Лорда исполнил Арми Хаммер.

Альберто Джакометти родился 10 октября 1901 года в швейцарской деревне Боргонова (Стампа), умер он там же в 1966 году. Он считается одним из крупнейших мастеров XX века, в феврале 2010 года его скульптура «Шагающий человек» была продана на аукционе Sotheby's за более чем $ 104 млн.