Фонд Кино подал в суд на создателей фильма «Защитики»

Москва, , 12:44 — REGNUM Фонд кино подал иск в арбитражный суд Москвы на компанию ООО «Энджой мувиз», он требует у организации вернуть ему 50,8 млн рублей, которые были выделены на создание фильма «Защитники», об этом 5 июля сообщили «Ведомости».

Издание попыталось взять интервью у исполнительного директора Фонда Антона Малышева, чтобы получить информацию о тех претензиях, которые выдвинуты к «Энджой мувиз». Но Малышев отказался от комментариев, сообщив только, что речь идет о средствах, выделенных на «Защитников».

«Защитники» вышли на большие экраны в феврале 2017 года, фильм снимал режиссер Сарик Андреасян. Лента позиционировалась как первая российская картина о супергероях.

При бюджете фильма 380 млн рублей (около $ 6,40 млн), его сборы в России составили $ 4,74 млн. Как пишет издание, создатели картины планировали, что доход от её проката будет на уровне 1 млрд рублей. Однако картина получила много отрицательных отзывов и не смогла собрать такую сумму.

Ранее СМИ сообщали, что ООО «Энджой мувиз» получила средства от Государственного Фонда кино на условиях полного их возврата.

По условиям договора, компания должна была перечислить деньги после выхода фильма в прокат, но в определенный момент банковские счета организации были заблокированы Федеральной налоговой службой.