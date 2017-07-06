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Президент Колумбии объявил о подъеме испанского галеона Сан-Хосе

Культура

Сан-Хосе, нагруженный золотом и драгоценностями и затонувший в XVIII веке, будет поднят на средства государственно-частного партнерства

Богота, 6 июля 2017, 12:00 — REGNUM  Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 5 июля объявил, что испанский галеон Сан-Хосе, затонувший в начале XVII века у берегов Картахены, будет поднят на средства, полученные от государственно-частного партнерства, сообщает ИА EFE.

«Сегодня я могу объявить Колумбии и всему миру, что по прошествии более чем двух лет у нас есть предложение, отвечающее самым высоким научно-технических требованиям, и финансовые ресурсы, необходимые для извлечения культурного наследия», — заявил Сантос в Картахене.

Президент сообщил, что соглашение будет подписано с инвестором, который согласился на условия правительства и гарантирует уважение к исторической ценности галеона, найденного на дне моря 27 ноября 2015 года.

Сантос добавил, что готов нанять «настоящую команду мечты, лучших в мире подводных археологов, океанологов, наиболее признанную компанию в морской разведке, военно-морских архитекторов и отличную команду инженеров по роботизированным работам».

Глава государства отметил, что большая часть информации о партнерстве и координаты местоположения затонувшего судна «не могут быть раскрыты» по причинам безопасности.

Напомним, испанский галеон Сан-Хосе, нагруженный золотом, серебром и драгоценными камнями по приказу наместников Новой Гранады и Перу, затонул 8 июня 1708 года после сражения в Карибском море с английскими корсарами.

Галеон Сан-Хосе был построен в 1696 году баском Педро де Аростеги на верфях Бискайского залива в Испании.

После открытия Испания объявила свои права на галеон, так как это был «государственный корабль», и как таковой он имеет суверенный иммунитет, признаваемый Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Между тем Испания и Колумбия поддерживают контакты на самом высоком уровне по данному вопросу и выразили готовность достичь компромиссного соглашения.

Права на затонувший корабль также заявила американская компании Sea Search Armada, занимающаяся поиском сокровищ, которая утверждает, что нашла место нахождения корабля более 30 лет назад и с тех пор ожидает разрешения на работы по подъему судна.

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