В «черный список» «Миротворца» попала МакSим

Киев, , 10:25 — REGNUM В «черный список» скандального украинского сайта «Миротворец» попала 5 июля заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики и Татарии МакSим.

Российскую актрису администраторы сайта обвиняют в «нарушении законов Украины», в частности в посещении российского Крыма. Помимо этого, «Миротворец» вменяет исполнительнице песен «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Читайте также: Черный список «Миротворца» пополнился двумя актерами из России

Музыкальный продюсер, исполнительница песен и артистка МакSим (настоящее имя — Марина Сергеевка Абросимова) получила известность в 2006 году, в 2007 году стала самой коммерчески успешной исполнительницей песен в России. Является заслуженной артисткой Карачаево-Черкесской Республики (2013) и Татарии (2016).

Напомним, скандальный сайт «Миротворец» «прославился» тем, что регулярно добавляет в свой «черный список» культурных и политических деятелей, большей частью из России, за «нарушение законов Украины».

Читайте также: Украина не пустила на фестиваль в Киеве российских артистов

Руководствоваться списком «Миротворца» рекомендовал финансовым учреждениям страны Нацбанк Украины при проверке своих клиентов на «причастность к финансированию терроризма».

Читайте ранее в этом сюжете: Российский артист во Львове заявил о принадлежности Крыма России