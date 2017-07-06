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На Алтае сегодня будут отгонять нечистую силу

Культура

Мероприятия в канун древнего праздника Ивана Купала проводятся во многих районах Алтайского края

На Алтае сегодня будут отгонять нечистую силу
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Праздник Ивана Купалы на Алтае

Барнаул, 6 июля 2017, 09:59 — REGNUM  Традиции языческого праздника Ивана Купалы блюдут в нескольких районах Алтайского края. К примеру, в Романовском районе уже 7 лет подряд проводят «Купальские забавы». Каждый год праздник принимают разные села района. О запланированных на вечер 6 июля, играх с огнем, застолье и изгнании нечистой силы в Романово, сообщает Алтайтурцентр.

Местные жители и гости со всего Алтайского края соберутся вечером на берегу Романовских прудов.

«На голодный желудок в селе Романово не веселятся. Столы в духе разных национальных традиций района 6 июля накроют засветло. Как гости подкрепятся, Нептун возьмется играть с детьми, а ближе к сумеркам водяные и русалки займутся взрослыми», — поясняют организаторы мероприятия.

Между тем, самая необычная церемония, соединяющая силу купальских стихий огня и воды пройдет в Басаргино Алтайского района. Там проведут «таинство притяжения любви». Для нескольких десятков девушек на выданье организаторы подготовили ритуальные переодевания. Также участницам будет предложено смастерить амулеты и кукол-берегинь, сплести венок, погадать на суженого и прыгнуть через костер.

Праздничное мероприятие, посвященное дню Иваны Купала, традиционно проводят на озере Киреево Красногорского района. В обряды входят собирание целебных трав, плетение венков и пускание их по реке, ночные забавы в виде мелких хулиганств, прыжки через охапки цветов или костер, гадания.

Напомним, любимый многими летний народный праздник берет свои истоки из язычества. В старину люди считали, что начиная со дня Ивана Купалы и до Ильина дня, вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов, поэтому купаться разрешалось именно в этот промежуток времени.

Самый главный обычай на купальскую ночь — это обязательное купание в воде. Яичники верили, что огонь, как и вода, также обладает большой магической силой. Костер, разведенный в ночь на Ивана Купалы, имеет очищающее свойство. По старинной традиции, костры разводились на берегах рек и озер. Люди водили хороводы, плясали, и конечно, прыгали через огонь костра. Считалось, кто перепрыгнет выше и не заденет пламя, будет счастливым.

Напомним, так называемый, «Большой Алтай» — территорию, которая объединяет Алтайский край с Республикой Алтай кандидат филологических наук, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Мансков считает «удивительной частью суши».

«На Алтае, говоря неким мистическим языком (хотя труды новосибирского академика Влаиля Петровича Казначеева подтверждают эти метафизические откровения) находится некая полевая форма энергетики, которую можно измерить, и которая дает заряд для творчества, здоровья и интеллекта», — считает Сергей Мансков.

Удивительным он считает и формирование этнического состава на территории Алтая.

«Потому что такого мирного перемешивания нет ни в одном другом регионе. И наверное, это самое мирное, самое умное население, и — мне приятно об этом говорить — самая совершенная территория в плане создания цивилизации нового типа», — заверил Серей Мансков.

Читайте ранее в этом сюжете: «Алтай — центр мира и великий плавильный котел»

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