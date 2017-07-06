В основную программу Шукшинского кинофестиваля войдут десять фильмов

Барнаул, , 09:44 — REGNUM В основную конкурсную программу Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, который пройдет с 18 по 23 июля на Алтае войдут десять фильмов, об этом 5 июля сообщила «Российская газета».

В число основных конкурсантов попала картина «После тебя» режиссера Анны Матисон (в фильме снялся Сергей Безруков), фильм «Птица» с Иваном Охлобыстиным созданный Ксенией Баскаковой и картина «Иван» Алены Давыдовой.

Также в основную программу вошел фильм «Пионеры-герои» Натальи Кудряшовой, картина «КЕ-ДЫ» Сергея Соловьева и фильм «Не ждали», в котором главные роли сыграли Олег Басилашвили и Евгений Князев. Также в программу фестиваля вошла картина Гарика Сукачева «Алтайская песня» .

В программу короткометражных фильмов вошли 20 картин, сообщается, что всего было подано около 100 заявок на участие из России, Белоруссии и зарубежных стран.

На горе Пикет, расположенной в селе Сростки Алтайского края — родине Василия Шукшина, 21 июля на большом экране покажут его любимую картину «Печки-лавочки». В 2017 году этому фильму исполняется 45 лет.

Напомним, Васили Шукшин — выдающийся российский писатель, актер и режиссер, он родился 25 июля 1929 года в селе Сростки. В 1969 году Шукшин получил звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Также он был удостоен Ленинской премии (1969), Государственной премии СССР (1971) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1967).