Четверг, 6 Июля 2017 года
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Уволенную с CNN за «голову Трампа» ведущую допросили спецслужбы – СМИ

Культура

Допрос длился больше часа

Вашингтон, 6 июля 2017, 09:12 — REGNUM  Допрос американской комедийной актрисы и экс-ведущей телеканала CNN Кэти Гриффин, которая была уволена после фотосессии с муляжом головы президента США, провела Секретная служба Соединенных Штатов, сообщает The Huffington Post.

Как уточнил обозреватель издания Яшар Али, расследование в отношении актрисы продолжается.

«Сотрудники Секретной службы опрашивали Гриффин лично, более часа, — сказал он. — Расследование всё ещё не закрыто».

Напомним, испортившая Гриффин карьеру фотосессия состоялась в мае 2017 года. Комедийная актриса, сотрудничавшая с CNN, снялась с муляжом головы американского президента Дональда Трампа, которую она держала на вытянутой руке. Автор съемок — эпатажный фотограф Тайлер Шилдс.

После публикации в соцсетях разразился скандал, Гриффин удалила кадры и принесла извинения. Но с телеканала ее уволили, а президент осудил ее действия, назвав из «сумасшествием».

Спецслежбы начали расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Секретная служба США допросила актрису, снявшуюся с «головой Трампа»

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