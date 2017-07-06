Элтон Джон отменил субботний концерт в Гамбурге из-за саммита G20

Гамбург, Германия, , 09:08 — REGNUM Британский поп-певец Элтон Джон вынужден был отменить свой концерт в Гамбурге, запланированный на 8 июля 2017 года, из-за того, что не смог получить разрешение на посадку своего самолета в аэропорту города, об этом 5 июля сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

В связи с запланированным в Гамбурге саммитом G20 в аэропорту были введены ограничения на посадку и вылет самолетов, поскольку существует необходимость в том, чтобы держать посадочные полосы свободными.

Издание предположило, что, скорее всего, Элтон Джон не захотел воспользоваться другими способами передвижения. Организаторы концерта до последнего надеялись, что посадку самолета удастся согласовать.

Представители властей Гамбурга и администрация аэропорта в итоге смогли добиться получения разрешения, но документ пришел слишком поздно, в определенный момент организаторам концерта пришлось принять решение об отмене мероприятия. Дата проведения концерта была перенесена на 5 декабря 2017 года.

«Я очень сожалею о том, что у меня не будет возможности выступить в Гамбурге 8 июля, хочу поблагодарить всех своих поклонников и извиниться за доставленные неудобства», — заявил музыкант.

Напомним, 8 июля 2017 года на концерте в Гамбурге Элтон Джон должен был исполнить песни из своего альбома Wonderful Crazy Night, вышедшего в 2016 году, ожидалось, что мероприятие посетит около 10 тысяч его поклонников.