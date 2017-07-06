Четверг, 6 Июля 2017 года
10:37:47 МСК

Элтон Джон отменил субботний концерт в Гамбурге из-за саммита G20

Культура

Организаторам пришлось перенести мероприятие на 5 декабря 2017 года

Гамбург, Германия, 6 июля 2017, 09:08 — REGNUM  Британский поп-певец Элтон Джон вынужден был отменить свой концерт в Гамбурге, запланированный на 8 июля 2017 года, из-за того, что не смог получить разрешение на посадку своего самолета в аэропорту города, об этом 5 июля сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

В связи с запланированным в Гамбурге саммитом G20 в аэропорту были введены ограничения на посадку и вылет самолетов, поскольку существует необходимость в том, чтобы держать посадочные полосы свободными.

Издание предположило, что, скорее всего, Элтон Джон не захотел воспользоваться другими способами передвижения. Организаторы концерта до последнего надеялись, что посадку самолета удастся согласовать.

Представители властей Гамбурга и администрация аэропорта в итоге смогли добиться получения разрешения, но документ пришел слишком поздно, в определенный момент организаторам концерта пришлось принять решение об отмене мероприятия. Дата проведения концерта была перенесена на 5 декабря 2017 года.

«Я очень сожалею о том, что у меня не будет возможности выступить в Гамбурге 8 июля, хочу поблагодарить всех своих поклонников и извиниться за доставленные неудобства», — заявил музыкант.

Напомним, 8 июля 2017 года на концерте в Гамбурге Элтон Джон должен был исполнить песни из своего альбома Wonderful Crazy Night, вышедшего в 2016 году, ожидалось, что мероприятие посетит около 10 тысяч его поклонников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу за внимание к Украине: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Икра лососевая и сервелат: «запросы» преподавателей вуза возмутили омичей
ОмскРоссия Цены на продукты питания в магазинах РФ Общество
NB!
06.07.17
Максим ИсаевForeign Policy: Путин легко «обманет» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Солопов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Янукович хотел бы возвращения Крыма Украине
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.07.17
Гидрометцентр о заявлении Жириновского: «Общий прогноз по дождю был»
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
NB!
06.07.17
Гройсман обещает решить проблему украинских дорог
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
«Большая двойка» Китая и США оттеснит других от стратегических решений?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
Экономика Турции переживает не лучшие времена. Почему уходит капитал
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
06.07.17
Игорь ПавловскийСтанет ли Китай союзником Польши и Азербайджана против России?
БакуАзербайджан Морские порты России и транзит Экономика
NB!
06.07.17
Станция «Киевская радиальная»: памятник русско-украинской дружбе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
06.07.17
Елена ХаненковаНезависимость США: в защиту рабства?
ВашингтонСША Пропаганда США Общество
NB!
05.07.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЯдерная бомба как богословский аргумент против «Матильды»
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
05.07.17
Александр ШпунтНовые черты ВВС: пенсионеры и фальшивки
ЛондонВеликобритания Проблемы СМИ Общество
NB!
05.07.17
Александр ШпунтКубинское государство возвращает секс под свою опеку
ГаванаКуба Куба и Евросоюз Политика
NB!
05.07.17
Саркис ЦатурянТурция, Азербайджан и Грузия хотят отдать Каспий и Чёрное море на откуп КНР
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
ещё главное