Умер автор песен «Привет» и «Алиса» группы «Секрет»

Санкт-Петербург, 6 июля 2017, 08:44 — REGNUM Российский поэт и музыкант, автор текстов песен группы «Секрет» Дмитрий Рубин скончался в возрасте 55 лет, сообщил участник группы «Секрет» Андрей Заблудовский в Facebook.
«Умер Дима Рубин, соавтор Секрета и мой…» — написал он.Рубин умер 5 июля.
Напомним, в мае Рубину исполнилось 55 лет. Свой первый ансамбль он создал, учась в ленинградской школе № 1.
С Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко познакомился во время учебы в ЛГИТМиКе. Группу секрет музыканты создали в 1982 году, которую в последствие Рубин покинул.
Рубин — авто стихов к песням «Алиса», «Привет», «Именины у Кристины», «Старый ковбой» и других. Писал стихи и для других исполнителей (Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Татьяна Булановой). Писал сценарии для фильмов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Санкт-Петербурге умер советский писатель Даниил Гранин.
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