«Футурама» может получить продолжение и выйти в новом формате

Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Дэвид Сэмюэл Коэн, являющийся одним из создателей «Футурамы», намекнул на то, что летом 2017 года поклонникам культового мультсериала следует ожидать новостей по поводу продолжения, об этом 5 июля сообщило издание Metro.

Мультсериал Мэтта Гроунинга показывали на малых экранах с 1999 года, всего было выпущено семь сезонов и четыре полнометражных фильма, последняя серия вышла в эфире телеканалов США 4 сентября 2013 года.

С тех пор фанаты ждали его продолжения, издание предполагает, что оно все-таки увидит свет, поскольку один из создателей — Дэвид Коэн разместил на сайте Reddit сообщение с намеком на то, что это может случиться.

«В настоящий момент нет информации о новых телевизионных сериях или фильмах… ОДНАКО здесь и сейчас я обещаю, что летом появится другое направление захватывающих новостей о «Футураме», кроме шуток», — написал Коэн.

Он добавил, что поклонникам стоит поумерить ожидания, и тогда, возможно, они останутся довольны. Также сценарист сказал, что ему не разрешают сообщать больше информации и если он это сделает, то будет «слегка фазирован» (фазер — типичное легкое оружие в сериале — ИА REGNUM ).

Ранее СМИ сообщали, что такие сериалы как «Рик и Морти» и «Южный парк» получат игровые адаптации, на основе этого Metro предполагает, что, возможно, Дэвид Коэн намекал на то, что по «Футураме» также будет создана игра.

Напомним, сериал получил множество наград, он многократно был номинирован на премии «Эмми», «Энни», «Environmental Media», а также два раза получал призы от Гильдии писателей США.