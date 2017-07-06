Алена Сычева, , 10:34 — REGNUM

Прокат нового российского мультфильма начинается именно 6 июля неслучайно: авторы приурочили премьеру к довольно новому для нас празднику — Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Он отмечается уже десятый год подряд 8 июля, в день почитания святых благоверных Петра и Февронии — покровителей счастливого супружества. И мультфильм создан по мотивам «Повести о Петре и Февронии», написанной в середине XVI века на основе муромских устных преданий. Все эти предпосылки предвещали появление морализаторского православного фильма, лишенного даже намека на типичную развлекаловку.

Отсутствие государственного финансирования (только на финальном этапе немного помог Фонд кино) внушало серьезные опасения относительно качества анимации, проработки драматургии, уровня художественного исполнения, озвучания и других составляющих. На деле авторам удалось создать профессиональный увлекательный фильм. Продюсер и общественный деятель Юрия Рязанов вложил свои миллионы, создавший до этого мультфильм «Князь Владимир» режиссер Юрий Кулаков вместе со своей командой посвятил проекту семь лет. Это кино делалось на совесть и не ради заработка. Понятно, что конкурировать с продукцией Диснея ни за кассу, ни за внимание публики авторы не собирались, но, во всяком случае, с технической точки зрения они сделали фильм не хуже прославленных «Трех богатырей» («Алёша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» и др.), а с содержательной — лучше: глубже, яснее и важнее.

Для начала создатели «Сказа о Петре и Февронии» ушли от канонических образов святых, показав иконы только в финале, чтобы напомнить о высоком духовно-нравственном значении рассказанной истории. Они воплотили на экране простых людей, переживших опасные приключения, духовные и физические испытания. Изобразительное решение облика Петра нашли быстро, а над Февронией бились четыре года, утвердив только двадцатый проект. Понятно, что перед художниками стояла непростая задача: нарисовать молодую женщину, сочетающую красоту, душевную силу, смирение с почти детской простотой, но лишенную сексуальности. Получилась, действительно, привлекательная и красивая, но абсолютно асексуальная героиня, вызывающая, в отличие от, например, диснеевских принцесс, самые благостные чувства и эмоции. И дело не в повое (традиционном славянском головном уборе), без которого благочестивая Феврония появляется всего несколько раз.

Заметно, что злодеев художники создавали с большим воодушевлением: шикарный трехголовый змей, колоритный колдун, маленькие злобные дракончики, огромные тени-великаны вызывают восторг, добавляют фильму зрелищности.

Вообще, история, включающая динамичные эпизоды сражений, получилась захватывающая, увлекательная. Из повести был взят мотив дракона-оборотня, являющегося к княгине в образе ее мужа Павла, и добавлена предистория: князь муромский Павел отправился на битву с трехглавым змеем, а за ним увязался младший брат — юноша Петр. Он помог брату, одолел злодея, у которого, правда, оказалось три жизни… Поиски Агрикова меча не сразу привели героя в церковь и заставили пошататься по лесам и полям. Князь Павел, судя по «Повести…» мирно скончался, а в киноленте причиной его кончины, разумеется, стали злонамеренные действия колдуна. Заканчивается фильм победой над злодеем, а не мирным успением супружеской пары в один день, что для детского мультфильма было бы странно. Во многом же фабула фильма строго соответствует древнему первоисточнику. Единственное существенное вкрапление связано с навязчивым желанием Февронии женить на себе князя, для объяснения которого в прологе был показан наставляющий девицу старец, убеждающий героиню в необходимости следования судьбе. Все равно по современным меркам вся ситуация сватовства выглядит немного забавной.

Самое приятное впечатление от фильма связано с высоким качеством анимации — движения персонажей плавны, мимика выразительна, цвета подобраны со вкусом и чувством гармонии, с аккуратностью отрисованы исторические костюмы, интерьеры и панорамы древних городов и деревень… Конечно, современные дети, выросшие на «Смешариках» и решенных в кричащих красках зарубежных сериалах, могут быть недовольны недостаточно яркими цветами, но мудрые родители понимают, что такая картинка поможет привить их чадам хороший художественный вкус.

Отдельной похвалы заслуживают актеры озвучания, подарившие свои голоса персонажам: Владислав Юдин, Юлия Горохова, Владимир Антоник, Константин Карасик, Диомид Виноградов. Почти все они — опытные профессионалы, настоящие мастера своего дела. Особенно отличился выдающийся драматический артист Виктор Вержбицкий, чьим магнетическим голосом с богатой палитрой эмоций заговорил главный злодей — колдун. Певица Валерия исполнила красивую песню на музыку Виктора Чайки. Вообще, песни и музыка, звучащие в фильме, достойны отдельного издания и помогают создать особую атмосферу разных эпизодов — умиротворяющих и напряженных.

Самым известным актером, поработавшим над мультфильмом, стал Иван Охлобыстин, озвучивший зайца. Изначально животные — заяц, бурундук, медведь и др. — были бессловесными, поэтому и нарисованы они без липсинга (движения губ и соответствующей мимики). Позже было принято решение добавить реплик, а на зайца легла основная комическая функция. Честно говоря, в фильме мало гэгов, смешных эпизодов и комических сцен, что оправдано жанром приключенческой мелодрамы. Остроумные реплики зайца как раз и призваны вызвать улыбку или даже смех зрителей. У Охлобыстина получилось довольно мило и даже забавно, но не очень-то смешно. И сама идея говорящих зверей в православной истории выглядит языческим анахронизмом.

Все эти мелкие замечания не отменяют большого успеха предприятия: увлекательный мультфильм ненавязчиво пропагандирует семейные ценности, вызывает интерес к древнерусской истории, служит благостным целям воспитания детей и молодежи. И фильм не брошен создателями на произвол судьбы: он выходит в прокат при солидной рекламной поддержке, по кинотеатрам уже разосланы тысяча с лишним копий. Как примет этот продукт кинотеатральная аудитория, воспитанная на американских блокбастерах, покажет время.

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