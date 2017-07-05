Роберт Дауни-младший хочет перестать сниматься в фильмах вселенной Marvel

Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Актер Роберт Дауни-младший, который исполняет роль Железного человека в фильмах Marvel c 2008 года, заявил, что он хотел бы покинуть киновселенную раньше, чем ему станет стыдно за свою игру, об этом 4 июля сообщило британское издание Metro.

Сейчас актеру 52 года, кроме трех фильмов, посвященных только Железному человеку, он снялся в таких картинах как «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и предстоящем фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

В недавнем интервью News Corp Australia Network актер намекнул на то, что скоро он может покинуть эту франшизу.

«Это такая циклическая вещь… Я мог бы сказать, когда появились первые «Мстители»: «Лучше уже сделать не получится. Всем стоп». Но как по мне, дело всегда в возможностях и людях, таких как Руссо (режиссеры и продюсеры Энтони и Джо Руссо — ИА REGNUM ), которых я обожаю», — сказал актер.

Он сравнил свое участие в фильмах Marvel с бейсболом. По его мнению, он каждый раз начинает с достаточной солидной базы, сейчас за его плечами плечами семь хороших фильмов и он не хотел бы провалиться в очередной картине только потому, что решил еще раз «бросить мяч».

«Я просто хочу остановиться, пока мне не стало стыдно», — сказал Роберт Дауни — младший.

Напомним, в июне 2017 года исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс сообщил о своем решении продлить контракт с Marvel. Он объяснил свое решение желанием сняться в третьей и четвертой части «Мстителей».