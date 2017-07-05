Ади Шанкар будет работать над созданием сериала по Assassin's Creed

Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Продюссер, актер, режиссер и сценарист Ади Шанкар объявил о том, что намерен создать аниме-сериал по вселенной Assassin's Creed, об этом 5 июля сообщил портал Screen Rant.

Шанкар известен как продюсер таких хитовых фильмов как «Схватка», «Судья Дредд 3D» и «Уцелевший», а также потрясающих короткометражек: «Каратель: Грязная стирка», POWER/RANGERS и Venom: Truth in Journalism.

Он предпочитает работать над фильмами категории R (содержащими материал для взрослой аудитории), а также специализируется на запусках перезагрузок различных франшиз, выполненных в сатирическом ключе.

Но более важной для фанатов вселенной Assassin's Creed является информация о том, что Шанкар сам является поклонником данной серии игр. По мнению Screen Rant это говорит о том, что Ubisoft надеется выйти за пределы того, что может дать традиционная голливудская машина.

Напомним, вышедший в 2016 году первый полнометражный фильм «Кредо убийцы» (Assassin's Creed) провалился в прокате США. При бюджете в $ 125 млн фильм собрал в кинотеатрах страны лишь около $ 54,5 млн (в мире картина заработала более $ 240 млн).

Впервые об идее создания сериала по Assassin's Creed Ubisoft сообщили в марте 2017 года, об этом на форуме reddit.com рассказал директор медиа-отдела компании Аймар Азайзиа.

Азайзиа тогда написал, что компания действительно планирует начать съемки сериала, но сообщить о нем более подробную информацию представители Ubisoft смогут тогда, когда будут уверены, что сделали что-то действительно стоящее.