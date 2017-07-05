В калужском монастыре установили самые точные в России солнечные часы

Калуга, , 18:06 — REGNUM Мастер из Подмосковья Александр Болдырев изготовил и установил в Спасо-Преображенском женском Воротынском монастыре Калужской епархии солнечные часы, которые показывают время с точностью до 150 секунд. Солнечных часов, измеряющих время с подобной высокой точностью в России ещё не было, сообщает 5 июля корреспондент ИА REGNUM.

Показания этих часов совпадают с показаниями на обычных часах всего 4 раза в году. В остальные время они могут спешить или отставать. Для уточнения показаний, мастер специально выгравировал на циферблате так называемый «график уравнения временем». В монастыре заявляют, что уже научились проводить измерения и определять точное время.

Циферблат часов также украшен хризмой — известной еще с четвертого века монограммой Иисуса Христа со словами апостола Павла: «Итак, доколе есть время, будем делать добро…».

Необычные солнечные часы монахиням подарили прихожане монастырской церкви Татьяна и Константин Орловы. Подарок сделан в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Напомним, 1 сентября 2011 года Александр Болдырев также установил солнечные часы в старейшей калужской школе № 5. На постаменте из малинового кварцита находится прибор, напоминающий огромную кнопку, перевернутую острием вверх. На циферблате выгравированы все названия школы со времен ее основания 26 августа 1860 года. Весит оригинальное сооружение 1,2 т, его высота — 95 сантиметров.

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