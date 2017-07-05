В Ярославле будет создан «Музей фабрик»

Ярославль, , 17:17 — REGNUM В Ярославле на базе фабрики «Красный Перекоп» создается «Музей фабрик». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в культурном центре TEXTIL.

Музей на базе комбината «Красный Перекоп» был создан в 1986 году и все эти годы живет и поддерживается усилиями энтузиаста Людмилы Булатновой. Последние 4 года фабрика «Красный Перекоп», общественная организации «Петропавловская слобода», культурный центр TEXTIL проводили совместные массовые культурные мероприятия. В итоге существующий при фабрике корпоративный музей решено было преобразовать в музей фабричного города, который служил бы «воротами» на историческую территорию Ярославской Большой мануфактуры.

В апреле 2017 года проект культурного центра TEXTIL был удостоен гранта конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Фонда Владимира Потанина. Новый музей будет строиться в помещении бывшего дизельного зала фабрики. В 20 веке здесь разместили одну из столовых фабрики, в 90-е годы она закрылась и помещение сдавалось в аренду. Организаторы нового музея хотят сохранить эти наслоения, чтобы будущий музей не прятался за нейтральным музейным интерьером и не скрывал от посетителя подлинную, пусть не идеальную обстановку фабричного помещения.

«Новое помещение предлагает музею совершенно уникальную позицию, позволяя выходить за рамки музейного пространства: с одной стороны, есть переход в действующее производство, а, значит, возможности увидеть фабрику в действии, поговорить с рабочими, а с другой стороны, ворота, через которые мы зашли, это самый ближний выход в район — на территорию фабричного городка, а значит, возможность продолжить экскурсию в музее под открытым небом», — сказала корреспонденту ИА REGNUM куратор культурного центра TEXTIL Юлия Кривцова.

Часть экспонатов будет взята из бывшего корпоративного музея, но повествование будет строиться не только на музейной предмете, а на интерпретации художника, комментариях жителей — фабричных рабочих. Основные блоки будут посвящены не хронологическим этапам, а темам: семья, рабочее место, школа, город в городе.

Проект будет реализован поэтапно — с августа 2017 года и по август 2018. Авторы проекта верят, что музей будет содействовать возрождению бывшей Ярославской Большой мануфактуры, которая в 2022 году отметит 300-летие.