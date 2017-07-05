В Саратове директора оперного театра отправили руководить опереттой

Саратов, , 14:11 — REGNUM Директором Саратовского академического тетра оперы и балета назначен Алексей Комаров, а занимавшего этот пост Рената Мухамедьярова назначили директором областного театра оперетты. Как сообщает ИА REGNUM, региональный Минкульт намерен представить новых руководителей учреждений культуры 5 июля.

Алексей Комаров до нового назначения был начальником управления культуры администрации Саратова, а ранее он трудился в министерстве культуры области на руководящих должностях. Отставка Рената Мухамедьярова, который руководил театром оперы и балета с 2012 года, произошла из-за того, что Минкульт области не продлил с ним контракт.

Информированные источники отмечают, что расторжение контракта, которое в Минкульте объясняют «техническими претензиями к Мухамедьярову», может быть связано с возможным выделением федеральным центром 2,5 млрд рублей на реконструкцию областного театра оперы и балета, который находится в аварийном состоянии, и давно нуждается в капитальном ремонте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове за последние несколько дней, это вторая отставка руководителя учреждения культуры регионального уровня — свой пост покинула директор Саратовской филармонии имени Шнитке Елена Ченченко. В министерстве культуры области сообщили, что это решение было принято после акции протеста коллектива ансамбля «Балаган» против его штатного сокращения. Сразу после отставки Ченченко конфликт был исчерпан.