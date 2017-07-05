Людмила Лис, , 19:28 — REGNUM

4 июля 2017 года в Киноцентре «Октябрь» состоялся премьерный показ нового анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». Имя супруги премьер-министра Светланы Медведевой в титрах и она сама в зале вместе с Наиной Ельциной гарантировало интерес к этому культурному событию не только среди детей, но и среди солидных и презентабельных граждан, бизнесменов, чиновников, духовных лиц и творческих работников. Водители дорогих машин не успевали высаживать пассажиров, приехавших на премьеру, и даже спорили между собой за лучшее место парковки.

Юрий Рязанов, Иосиф Пригожин, певица Валерия, Иоанн Охлобыстин и другие медийные лица, принимавшие участие в создании фильма, с удовольствием позировали на красной дорожке перед фотокорреспондентами и гостями мероприятия. Все было, как положено на кинопремьере: улыбки, подарки, выступления со сцены и собственно анимационный фильм, на создание которого ушло без малого семь лет. За это время грудной ребенок вырастает в отрока. Каким получилось «дитя» у создателей мультфильма? Сама выбранная тема уже указывала на то, что у «творцов», скорее всего, все получилось, потому что тему эту, в принципе, очень трудно испортить.

Сюжет фильма основан на исторических фактах жития благоверных Муромских святых князей Петра и Февронии. XIII век. Змей-злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный младший брат князя Павла — воин Пётр выходит на бой с трехголовым змеем и побеждает его. Но ядовитая кровь змея-колдуна отравляет спасителя княжества. Молодая целительница Феврония применяет свой божественный дар и спасает Петра. Но обязательным условием спасения оказывается венчание с ней — простолюдинкой, к тому же и у злодея, почти как у кошки в современной компьютерной игре, хоть и не девять жизней, да уж точно не одна. Козни, колдовство, интриги, предательство может победить только настоящая любовь. Вот какова мораль этой сказки. Да только повесть о святых Петре и Февронии — это вовсе не сказка, а быль. И показать это детям, на мой взгляд, было самой главной задачей, стоявшей перед создателями мультфильма.

На историю жизни святых Петра и Февронии лично я смотрю глазами профессора А. Н. Ужанкова, к которому я с удовольствием бегала на лекции в Литературный институт, будучи уже далеко не в студенческом возрасте. Из древнерусских летописей известно, что в 1228 году скончался муромский князь Давид. Давидом князь Петр стал незадолго до смерти, когда постригся в монахи. Для древнерусских князей было в обычае иметь несколько имен: мирское имя, имя, которое давалось при крещении, да еще имя, даваемое при монашеском постриге. А монахами древнерусские князья в конце жизни становились не так уж и редко. Взять хотя бы Александра Невского и всех его потомков.

Без чудотворений не могло быть канонизации, и местночтимыми святыми Петр и Феврония стали уже в XIII веке. И только в ХVI веке произошло их общецерковное прославление. Митрополит Макарий заказал русскому книжнику Ермолаю Прегрешному написание жития благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Но из-под его пера вышла «Повесть о Петре и Февронии», а не житие. И это большая разница. Митрополит Макарий не принял это произведение и не поместил его в четьи-минеи. Тем не менее именно эта повесть стала для нас единственным литературным источником, из которого мы можем пить чистую воду древнерусских смыслов, не всегда понимая, что же имел в виду автор в далеком прошлом.

Древнерусский книжник перед тем, как писать свое произведение, всегда обращался к Богу с молитвой, чтобы Бог послал ему благодать. И отражение этой благодати мы видим в каждой строчке повести. Ермолай-Еразм писал не от себя, это не его собственное мнение о событиях, и это очень важно учитывать. Конечно же, автор собирал материал, по-своему его интерпретировал, но смыслы, которые он вкладывал в эту повесть, ни в коем случае не выходили за рамки святости самих святых. Самое высокое творчество для древнерусского книжника было — искусство жить, поэтому каждое дело, как и каждое свое произведение, он начинал с молитвы. Это было ему нетрудно, ведь он жил в монастыре, поскольку большинство древнерусских писателей тоже были монахами. Для монаха отсечение собственной воли — явление само собой разумеющееся, и это очень важно понимать, читая произведения Ермолая Прегрешного. Ему важно было отобразить те мысли, которые приходили ему свыше, а не сочинять отсебятину. В молитве он просит, чтобы Господь послал ему вразумление, и обращается к самим святым князьям с просьбой помолиться о нем Богу, чтобы Тот послал ему нужные словеса.

В предисловии к повести Ермолай, которого еще и называли Богословом, обращается к вопросам антропологии. Известно, что человек создан по образу и подобию Божию. Образ Божий в человеке по Ермолаю есть отражение трисолнечного Божества — его бессмертная душа. И Бог «тричисленно даровал» человеку душу, состоящую из ума, слова и духа: у каждого говорящего человека из уст исходит дух. «Но ум начальствует», — замечает книжник, как и начальствует Бог-Отец. Ум руководит и словом, и духом. Свобода выбора и Умение творить жизнь для спасения души — в этом осознание писателем процесса создания своего произведения.

Второе, на что обращает внимание Ермолай-Еразм, — человек поставлен царем над всеми живыми существами на земле. В повести вместо царя князь, но его власть осмысливается как Богом данная. То есть, по Ермолаю, княжеское служение — это мирское служение Богу. И вот перед нами предстает самодержавный древнерусский князь Павел Муромский, который считает, что он должен служить народу, а не народ ему. Что ж, таким же мы видим Павла и в анимационном фильме. Благоверный, значит, — пребывающий в молитве; самодержец, хотя мы знаем, что Муромское княжество никогда не было независимым, всегда оно кому-то подчинялось, но Павел — личность сильная и принимает решения самостоятельно. В повести змий — враг рода человеческого — к жене князя «на блуд летати». Здесь можно проследить ассоциацию пребывания Адама и Евы в раю. Дьявол не смог соблазнить Адама, поэтому стал действовать через его жену — Еву. У Ермолая имя жены не названо, потому что она не виновата. Ангел-хранитель ее не уберег, а имя жены книжник не назвал, чтобы не отвлекать от главного смысла. Объектом нападения злодея был именно князь, а жена — всего лишь его слабое место.

В мультфильме же жена Павла имеет имя и характер, и акценты сразу же смещаются, смыслы искажаются. В повести жена, «не убоявшись», рассказывает все мужу своему, потому что он по древнерусским представлениям главный защитник жены, веры и народа. Когда змий прилетит к тебе в следующий раз, попытайся выведать у него тайну смерти, говорит ей князь. Жена, приняв «во ум» слова мужа своего, решила, что «хорошо тако и быти», чтобы избавиться от врага на земле и спасти душу. Прилетая, лукавый принимает образ князя Павла (в мультфильме тоже использован прием превращения), и никто не может даже узнать, что это не князь, кроме жены. То есть змей здесь представляет собой образ тайного греха. Жена выполняет наставление своего мужа и выпытывает у злодея, от чего он может умереть. Змей попадается на уловку мудрой жены и рассказывает, что может умереть от Петрова плеча и Агрикового меча. Жена добрым прельщением прельстила злого прелестника, перехитрила хитреца, победила змея его же собственным оружием. Потому что она умная, а ум — это духовные очи, и он находится в сердце, как часть души. Она рассказывает эту тайну князю Павлу. А князь недоумевает: что сие значит? Недоумевает, потому что ему не хватает ума, потому что князь не умен, а разумен. А ум и разум, по мнению русских книжников, разные вещи. Ум — от души, а разум от головы, то есть от мозгов, и прав бывает не всегда. Князь-интеллектуал не понимает, что речь идет о его младшем брате Петре — молитвеннике, который любил уединяться в Крестовоздвиженском монастыре (а чем победить еще дьявола, как не крестом? Вот вам и образ Агрикова меча) для сугубой молитвы. Павел вызывает Петра из монастыря, и младший брат, проявляя смирение, идет к Павлу, который рассказывает ему всю эту историю. Петр, в отличие от старшего брата, сразу понимает, что именно ему предстоит убить змия, но где взять Агриков меч?

Вернемся к мультфильму. Сценаристы очень потрудились, переделав подлинную историю. Жена князя Павла там вовсе не так добродетельна. Она на глазах у всего народа просит мужа разрешить ей принять драгоценное колье в подарок от заморского купца. А когда князь отказывает ей, напоминая, что жене князя подобает вести себя скромнее, затаивает обиду. Этим и воспользовался лукавый, прикинувшись Павлом и подарив ей вожделенную драгоценность. И в мультике не жена признается мужу, а прислужники князя обнаруживают подмену. И как сразу теряются смыслы! И Петр вовсе не молитвенник, а непослушный, избалованный и самонадеянный младший брат, считающей себе не ровней даже византийскую принцессу! Вот ведь какая подмена подлинных смыслов!

А что же можно сказать об Агрикове мече? Имя Агрик встречается только в житии Святителя Николая чудотворца. По всей видимости, это какой-то святой, который победил мечом лукавого змия. Но, может быть, Агрик — это сын царя Ирода, известный по библейским текстам, обладавший сверхъестественной силой, с помощью которой он рубил любые доспехи в щепки. Где же раздобыть Агриков меч? Древние люди знали, что человек не все может сделать сам, — без Бога не до порога. У Ермолая в повести Петр отправляется на молитву в монастырь, там ему является отрок-ангел и зовет с собой. Петр второй раз проявляет смирение и идет, куда его зовут. Отрок ведет его в алтарь, где в расщелине лежит Агриков меч. Здесь прямое указание на Божью силу. Где же находит Петр меч в мультфильме? Конечно же, не в алтаре. Пусть и после того, как он проявил милосердие, но меч он находит во дворе у Февронии, увидев перед этим туманный образ древнего витязя в доспехах. В этом есть что-то языческое. Вычеркнув на этой стадии Бога, сценаристы вновь совершили подмену, отвергли камень, который был во главе угла, оказав медвежью услугу детям, превратив быль в сказку.

А в были было так: Петр, посетив брата на мужской половине княжеского терема, идет на женскую половину, чтобы поклониться жене брата, и вдруг видит, что Павел, с которым он только что расстался, уже сидит у своей супруги. Удостоверившись, что перед ним лукавый, Петр, не размышляя, бьет его мечом. Змий, умирая, тут же принимает привычный облик, но успевает окропить Петра своей злой кровью. Петр покрывается струпьями и тяжело заболевает. Болезнь его не только телесная, но и духовная. Ему требуется не просто врач, который лечит тело, но целитель, который лечит тело и душу. Врачевать душу может священник, но он не может вылечить тело. Значит, нужен тот, кто совмещает в себе обе эти способности. Ни сам Петр, ни читатель не знают, кто ему нужен. Это загадка и мастерство повествователя Ермолая.

В народе ходили слухи, что в Рязанской земле есть много врачей, и Петр велит себя вести туда. В селе Ласково находят целительницу по имени Феврония. Один из слуг заходит к ней в дом и находит ее простоволосой, а раньше девушки обязательно носили платок, сидящей за ткацкой работой, и рядом с ней скачет заяц. Справедливости ради замечу, что в мультфильме заяц тоже был. В придачу к мультяшному зайцу был еще и очень забавный бурундук, без которого действо потеряло бы свое очарование. Юноша обращается к Февронии с вопросом, нет ли кого-нибудь мужского пола, с кем можно поговорить. Вот такие были нравы. Ответы девушки поражают слугу своей мудростью. В мультфильме же Феврония скорее не мудра, а остра на язык, и слуга — не образец скромности. Никакого представления о быте и нравах древних русичей дети, посмотрев это аниме, не получат, да и взрослые не узнают ничего нового.

Не знаешь ли ты врача, который бы мог вылечить моего князя, спрашивает юноша у Февронии. Ключевое здесь слово «моего». Если лекарь возьмет твоего князя себе, то князь будет здоров, отвечает девушка. Дележ князя возмущает слугу. «Что глаголеши?» — вопрошает он и просит назвать имя этого загадочного лекаря. Феврония называет свое имя. В мультике же эта загадка исчезает, драматургия теряется, потому что Петр изначально едет именно к Февронии по совету некоего старца из толпы народа. Феврония же на самом деле — образец мудрости, единения ума и разума, удивляет князя, когда он испытывает ее, приказывая из пучка льна за короткое время сшить ему штаны. Кстати, сценаристы, слава Богу, позаимствовали этот момент у Ермолая.

Петр готов на все, увидев, что перед ним настоящая целительница. «Аще будет мягкосерд и смирен, то будет здрав», — говорит она, видя, что испорченный кровью змия князь болен гордыней. Если не смогу быть ему супругой, то и не подобает мне его лечить, вдруг заявляет Феврония. Что она имеет в виду? Уж, конечно, не то, что мы видим в мультфильме: женись на мне, тогда вылечу. Нет, у Ермолая здесь очень тонкая мысль. Врач лечит тело, священник душу, а у жены есть доступ и к телу, и к душе. Только жена может исцелить больного духовной и телесной болезнью мужа. Вот для чего нужен брак. «Муж и жена да будут едина плоть». Феврония собирается лечить и саму себя, исцеляя мужа. Нет у нее желания выскочить замуж за князя, чтобы иметь материальные блага, а наоборот, она готова пожертвовать ради него своей свободой, потому что любовь «не ищет своего». Она готова связать свою жизнь с князем, который смердит, покрыт язвами и истекает гноем. Она не знает его, первый раз видит, но настолько милосердна, что готова стать его женой.

Но поврежденный князь не видит этой глубины, а думает, что она простолюдинка и хочет стать княгиней. Жениться он на ней не хочет, тем не менее соглашается на лечение. Феврония прекрасно поняла его неискренность, взяла хлебные мякиши, дунула на них, велела истопить баню, смыть все струпья, кроме одного. Князь, видя, что она все делает с умом, начинает разумом понимать, что выйти замуж за него Феврония хочет «мудрости ради», а не из-за выгоды. Князя поражает в ней именно то, что по разуму Феврония ему равна. После бани, помазавшись приготовленной мазью, он уснул. Наутро проснулся здоровым. Подумаешь, один струп остался! Какая ерунда! Жениться он не собирается, через своих слуг предлагает ей денег, сколько она хочет, но деньги ей не нужны.

Петр садится на лошадь и уезжает. Как только он покинул Ласково, струпья вновь начинают проявляться с еще большей интенсивностью. Болезнь не искоренена, гордыня осталась. Он, будучи князем, не захотел жениться на простолюдинке. Он испытывает стыд, понимая, что обманул девушку, и возвращается. Если не сможет он быть мне супругом, то не могу и лечить, снова говорит Феврония. Она не заставляет его жениться «через не могу», отпуская его на все четыре стороны. Если она не равна ему, то и не имеет права его лечить.

В мультфильме же совсем другая мораль. Там Феврония скорее выполняет функцию пожизненного усмирителя беса в князе, а не целителя. Для этого и нужен брак, оправданный к тому же романтическими чувствами, возникшими у Февронии. А тут еще Павел упрекает младшего брата в нарушении княжеского слова. Опять эта подмена понятий. Уж не знаю, нарочно это или случайно. Ясно одно, что авторы мультфильма пытались усидеть на двух стульях. Один стул — православие, другой — штампы, свойственные Голливуду.

Пришлось князю венчаться. Смирением он исцелился, но боярские жены не хотят, чтобы ими крестьянка верховодила, поэтому настраивают своих мужей потребовать от князя отправить Февронию восвояси, дав ей денег. Князь не хочет быть виновником распада венчанного брака, поэтому отправляет бояр к жене, пытаясь переложить вину на нее. Пока ни о какой романтической любви с его стороны у древнерусского писателя речи нет. Бояре на пиру приступили к княжне с просьбой дать им то, что они попросят. Она пообещала им это. Дай нам князя, сказали они. Раз обещала, пришлось отдать. Попалась Феврония. Но тогда и вы дайте мне то, что я у вас попрошу, сказала княжна. Они ей тоже пообещали, не чувствуя подвоха. Дайте мне моего мужа, произнесла она. Петр в этот момент сделал выбор и остался с женой. Супруги покинули Муром, потому что Петр не навязывал свою власть и не дорожил ей. Бояре только обрадовались.

Петр, привыкший спать на перинах, вскоре соблазнился. Ему не нравилась жизнь аскета. Жена, чтобы укрепить его, с вечера благословляет два маленьких прутика, которые наутро превращаются в два зеленых дерева. И князь понимает, что произошло чудо, что это проявление милости Божьей для укрепления его пошатнувшейся воли. В это время появляются гонцы из Мурома. Оказывается, бояре перебили друг друга, в городе разруха. Оставшиеся жители просят Петра вернуться вместе с женой.

Жаль, что в мультфильме ничего этого нет. Нет колеблющегося Петра, нет перебивших друг друга бояр. Вместо этого есть почти бессмертный змий-угнетатель и по американскому типу князь Петр — спаситель мира, то и дело размахивающий мечом. А ведь у Ермолая главная мысль, что смирение сильнее гордыни. В мультфильме же этот смысл теряется, и что с этим поделать? Аниматоры историю на этом закончили, сочтя ее исчерпанной.

На самом же деле Петр и Феврония прожили вместе около 25 лет, после чего, по обоюдному согласию, приняли монашество. Петр стал Давидом, а Феврония — Ефросинией. И дали они слово, что отойдут к Богу в один день и один час. Еще при жизни своей они приготовили общий гроб, но люди неразумные решили, что негоже монаху и монахине лежать в одном гробу, — разнесли их по разным могилам. Но наутро произошло чудо. Они опять оказались в одном гробу. Так что супруги пошли путем духовным, и только так князь Петр и княгиня Феврония получили исцеление и спасение.

Не скажу, имели ли право авторы мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» делать из этой были романтическую историю. В конце концов, у каждого свой выбор. Но то, что они введут в заблуждение миллионы ничего не подозревающих детей, это уже сейчас ясно. Такое уже сейчас время — время подмен. Дети не должны думать, что Петр и Феврония — сказочные герои, потому что они действительно жили среди нас, и жизнь их была тяжелой и драматичной. Жаль, что создатели фильма так углубились в детали, растеряв главные смыслы.

Что же касается эстетики мультфильма, то мне не хватило в ней свежести. Почему-то я ожидала увидеть рисунки в стиле русской иконы или хотя бы в стиле былинного советского мультфильма, а увидела грубые упрощенные линии. Песни в исполнении Валерии хороши сами по себе, но никак не вязались с образом святой Февронии. Святые получились несвятыми. Словом, непонятно, на что потрачены семь лет.

Хотя при всех этих недостатках анимационный фильм все-таки получился хорошим, добротным, профессиональным. Но в рамках ныне принятого мироустроения. Не более того.