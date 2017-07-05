Мединский: со смертью Даниила Гранина ушла целая эпоха

Москва, , 03:59 — REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Даниила Гранина, отметив, что с уходом писателя завершилась «эпоха, ставшая классикой», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Удивительная эрудиция, острота ума и чуткое внимание к человеческим проблемам позволили Даниилу Александровичу оставить после себя целое собрание произведений — высоконравственных и жизнеутверждающих, правдивых и прямолинейных. Они всегда были зеркалом гражданской позиции автора, на их страницах Даниил Гранин смело затрагивал важные темы, поднимал подлинно насущные вопросы», — приводит слова министра пресс-служба Минкульта.

Мединский отметил, что Гранин «писал не в угоду времени или обстоятельствам — своим незаурядным талантом он прежде всего служил интересам страны и её народа».

«Именно честность и действенное участие в судьбах Родины сделали творчество Даниила Гранина настоящим явлением отечественной литературы, увековечив его имя для будущих поколений. Пожалуй, с уходом Даниила Александровича нас покинула целая эпоха. Эпоха, ставшая классикой», — заключил министр.

Как передавало ИА REGNUM, писатель Даниил Гранин скончался 4 июля в одной из больниц Санкт-Петербурга на 99-м году жизни. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил городскому правительству взять на себя организации похорон писателя.

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