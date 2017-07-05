Продюсер Рубен Дишдишян: Досадно, когда в кино вмешивается политика

Москва, , 07:59 — REGNUM Российский теле‑ и кинопродюсер Рубен Дишдишян 4 июля 2017 года сделал в своем фейсбуке заявление, которое просит считать официальным. Речь идет о предстоящих съемках продолжения культового телефильма «Ликвидация», которые находятся под угрозой срыва.

«Вчера Сергей Члиянц выложил у себя на ФБ новость про «Ликвидацию». И поскольку вопрос вышел на публичную плоскость, я как продюсер фильма, пожалуй, выскажусь. Мы уже три года работаем над проектом продолжения «Ликвидации». Культовый фильм, который до сих пор особо любим и на Украине и в России. Действие нового фильма будет происходить спустя 10 лет после первой «Ликвидации» в Одессе. Мы планировали снимать фильм в следующем году осенью в Одессе. Сергей Члиянц, одессит, должен был быть исполнительным продюсером. И поскольку все слышали про некие «чёрные списки» российских невъездных актёров, мы решили проверить эту информацию. И были неприятно удивлены, что Володя Машков невъездной на Украину», пишет Дишдишян.

Информация о запрете актеру Владимиру Машкову въезжать на территорию Украины пока официально не подтверждена, но съемки — процесс затратный, и продюсеры не могут себе позволить рисковать.

«Информация неофициальная, и мы ее, конечно, будем тщательно проверять. Но нам всегда казалось, что кино не знает границ и национальностей. Ведь украинские продюсеры свободно работают в России и снимают в своих фильмах украинских актёров и никто им не запрещает этого делать. Мы много продюсировали фильмов про историю нашей страны, такие как Тарас Бульба, Брестская Крепость, Землетрясение, где задействованы герои разных национальностей. Ведь историю страны не сотрёшь одним мазком. Поэтому считайте этот мой текст официальным обращением к украинским властям. Готовы ли вы обеспечить безопасность киногруппы и беспрепятственный въезд для съёмок в Одессе? Если нет, то мы можем переписать сценарий под другую локацию и снимать в России. Но будет досадно и горько, если в такое кино вмешается политика!», — с сожалением констатирует продюсер.

Напомним, как уже писало ИА REGNUM, сериал «Ликвидация» посвящен борьбе советских органов правопорядка с бандитизмом в послевоенной Одессе.