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Депутат предложил пригласить в Омск не Бабкину, а молодёжную «звезду»

Культура

Однако мэрия Омска ждёт Надежду Бабкину на День города и готова потратить на её выступление 2,3 миллиона рублей

Омск, 4 июля 2017, 14:15 — REGNUM  Депутат Заксобрания Омской области, замруководителя фракции ЛДПР Виктор Стручаев написал открытое письмо мэру Омска Вячеславу Двораковскому с просьбой не приглашать на 301-летие города Надежду Бабкину.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, своё обращение депутат разместил в соцсетях.

«Большой резонанс вызвала новость, что в качестве звезды в Омск приедет Надежда Бабкина. Складывается ощущение, что Администрация города застряла в прошлом», — пишет Стручаев (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

Он просит мэра «пригласить на 301-летие Омска эстрадного исполнителя, который пользуется популярностью у молодежи», и «впредь приглашать популярных звезд ежегодно».

«Моя просьба связана с тем, что ежегодно Омск покидают сотни молодых людей. По данным Омскстата, в первом полугодии 2016 года Омскую область покинули 11,7 тысяч человек. Согласно исследованию профессора кафедры экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ им. Ф.М. Достоевского В.С. Половинко, на решение молодежи покинуть регион влияют низкие зарплаты, ограниченные возможности трудоустройства, плохие условия для жизни, неразвитая социальная и транспортная инфраструктура и тд. Считаю, проблема заключается в том, что местные власти не желают замечать эту тенденцию. А такие, казалось бы, ничего не значащие решения, как проведение концертов непопулярных групп, не вызывающих интерес у молодежи, не добавляют оптимизма. Они смотрят на другие города, идущие в ногу со временем, и принимают решение о переезде, расценивая совокупность факторов», — отметил парламентарий.

Причём, по его словам, он испытывает «почтение к русской культуре», однако считает «неразумным в столь долгожданный для молодых омичей праздник в качестве кульминации празднования Дня города устраивать русский народный концерт».

Депутату, обратившемуся к мэру Омска с такой просьбой, менее 30 лет.

Добавим, на сайте госзакупок в конце июня 2017 года появилась информация об электронном аукционе на оказание услуг по организации и проведению концертного выступления Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», посвященного празднованию 301-ой годовщины со дня основания города Омска. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 300 000,00 руб. Дата проведения аукциона — 14 июля, источник финансирования — бюджет Омска.

Между тем в пресс-службе департамента культуры Омска обращение областного депутата комментировать не стали, сославшись на то, что оно к ним ещё не поступило. Однако в депкультуры пояснили, что ждут Надежду Бабкину на празднование Дня города.

Напомним, традиционно День города омичи празднуют в первые выходные августа. В этом году это будет 5 и 6 августа. А в 2016 году Омск отпраздновал 300-летие. И по информации Счетной палаты РФ, из 27 мероприятий плана подготовки и проведения празднования 300-летия полностью завершены были только 13.

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