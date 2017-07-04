Китайская телекомпания и «Смешарики» снимут новый мультсериал

Москва, , 14:15 — REGNUM Riki Group, «Смешарики» и китайская компания CCTV Animationнамерены совместно работать над анимационным сериалом «Крош и Панда», соответствующее соглашение организации подписали в ходе заседания российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, об этом 4 июля сообщили «Ведомости».

Сообщается, что с момента подписания соглашения студии начнут работать над созданием 52 серий мультсериала, каждый эпизод будет длиться 12 минут. Анимационный фильм будет выполнен в 3D-формате.

В интервью журналистам представитель Riki Group сказал, что все этапы производства мультфильма, начиная с создания персонажей и сценариев, и заканчивая процессом создания изображений будут проводиться организациями совместно.

Напомним, мультсериал «Смешарики» выпускается Riki Groupс 2004 года, кроме него студия выпустила два полнометражных фильма и несколько ответвлений.

В состав данной организации также входят творческие коллективы, работающие над мультфильмами: «Фиксики», «Хамелеоны», «Тима и Тома», «Малышарики» и другими проектами.

Компания CCTV Animation является подразделением государственной китайской компании CCTV (Chinese Central Television), штаб-квартира которой находится в городе Чаоян. Компании принадлежит множество основных, международных и специализированных телеканалов, всего их 45.