В Крыму хотят открыть балетную школу, как в Вашингтоне

Симферополь, , 14:00 — REGNUM Российский балетмейстер, народный артист СССР Олег Виноградов заявил о своём желании открыть в будущем на полуострове балетную школу наподобие той, которую он создал в Вашингтоне в 1990 году. Об этом артист рассказал 4 июля на пресс-конференции в Симферополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Речь о том, чтобы в будущем готовить здесь детей, создать балетную школу. У меня есть опыт таких проектов, уже 27 лет существует моя балетная академия в Вашингтоне, которую создавали с нуля. Меня туда лично письмом пригласил американский президент Джордж Буш-старший, попросив поднять уровень развития балета в Америке, что мы и сделали. Сегодня это одна из лучших академий в Америке. В Крыму она должна быть вот в таком виде», — поделился мнением балетмейстер, подчеркнув, что не представляет развития крымского полуострова без оперы и балета.

По его словам, пора воспитывать у публики вкус к классическому искусству.

Напомним, балетная труппа известного российского хореографа впервые приехала на гастроли в Крым. 4−6 июля жителям полуострова и туристам покажут спектакль «Виват, Балет!».

Также отметим, что в апреле 2017 года генеральный директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак сообщал, что известная российская балерина Илзе Лиепа уже в этом году откроет свою балетную школу в международном детском центре.