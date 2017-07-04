Театр Dolby в Лос-Анджелесе задействовали для свадьбы детей олигархов из РФ

Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM Торжество по случаю бракосочетания Лолиты Османовой, дочери бизнесмена Эльдара Османова, и Гаспара Авдоляна, сына олигарха Альберта Авдоляна, прошло в театре Dolby на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, передает «Пятый канал».

Жених и невеста разослали гостям оригинальные приглашения в виде кейса, в котором записано видеообращение в стиле шпионских фильмов.

На свадьбе выступали Леди Гага, Джейсон Деруло, Стас Михайлов и Николай Басков. Вели мероприятие российские «звезды» Андрей Малахов и Ксения Собчак.

Напомним, в театре Dolby вручатется престижная кинопремия «Оскар». Вместимость театра составляет 3400 человек. Сцена Dolby Theatre одна из крупнейших в США.

В январе 2017 года на свадьбе внучки российского миллиардера Валерия Когана выступали Элтон Джон, Мэрайя Кэри и Антонио Бандерас. Свадьбу отмечали в Лондоне.