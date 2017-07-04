Сталлоне намекнул на появление Ивана Драго в продолжении фильма «Крид»

Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Сильвестр Сталлоне намекнул на то, что Иван Драго из четвертой части «Рокки» может появиться в продолжении фильма «Крид: Наследие Рокки», об этом 3 июля сообщило издание Entertainment Weekly.

Актер разместил на своей странице в соцсети Instagram фотографию, обработанную в фоторедакторе. На ней изображен молодой Дольф Лунгрен в роли Ивана Драго, Майкл Бакари Джордан, исполнивший в «Крид: Наследие Рокки» роль Адониса Крида и сам Сталлоне.

Когда корреспондент издания связался с представителями актера, они сообщили, что им «нечего добавить» к опубликованному фото. Официальные лица New Line Cinema также отказались от комментариев.

Напомним, в фильме «Рокки 4», вышедшем в 1985 году, Иван Драго убил на ринге Аполло Крида, оставив его внебрачного сына Адониса без отца.

Седьмой фильм культовой франшизы был выпущен в 2015 году. Бюджет картины составил $ 35 млн, при этом в кинотеатрах по миру фильм собрал более $ 173 млн.

Сюжет фильма рассказывает о том, как у сына Аполло Крида в какой-то момент проявляется боксерский талант. Молодой спортсмен начинает искать наставника и находит его в лице уже постаревшего Рокки Бальбоа.